Gustavo de Conti, técnico do Flamengo, é o preferido da CBB para assumir seleção

O técnico de basquete do Flamengo, Gustavo de Conti, deve ser anunciado ainda este mês como treinador da seleção brasileira masculina. O cargo está vago após a saída do croata Aleksandar Petrovic, que não conseguiu levar o time para as Olimpíadas de Tóquio.

Gustavo de Conti tem 41 anos e se destacou por quase toda a carreira no Paulistano, clube de São Paulo, entre 2010 e 2018 conquistando títulos importantes pelo time. Há três temporadas, é o treinador da equipe do Flamengo, levando a equipe aos títulos do NBB e também da Champions League das Américas, principal torneio do continente.

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) busca um técnico brasileiro após ter Ruben Magnano, da Argentina, entre 2010 e 2017, e o croata Petrovic na sequência. O plano é definir o futuro antes do fim de setembro. O principal objetivo de 2022 é a Copa América, que será disputada em setembro, no Brasil.

Petrovic ficou no comando da seleção brasileira por três temporadas, fez 33 partidas e venceu 26. O objetivo principal era levar a seleção para as Olimpíadas de Tóquio, mas o time acabou perdendo a decisão do Pré-Olímpico em julho para a Alemanha. Na Copa do Mundo de 2019, conseguiu uma grande vitória sobre a Grécia, mas acabou eliminado após perder para a República Tcheca e EUA, ficando em 13º lugar.

