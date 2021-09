Hamilton sobre pilotar pela Ferrari: "Um sonho para todos"

(Foto: Bryn Lennon/Getty Images)





Heptacampeão do mundo, Lewis Hamilton conquistou recentemente a 100ª vitória na Fórmula 1, no GP da Rússia. Agora, o britânico segue buscando seu oitavo título mundial em uma briga interessante com Max Verstappen. Em entrevista à Sky Sports, o piloto, no entanto, falou sobre um desejo de boa parte de seus fãs: vê-lo na Ferrari.

- Vou a Monza e ouço os fãs me pedindo "venha para a Ferrari". Isso aquece meu coração, mas é incrível como depois de tantos anos, eu nunca pilotei para a Ferrari. Porque é um sonho para todos, um objetivo a ser atingido - disse Hamilton

Lewis Hamilton tem contrato com a Mercedes até o fim da temporada 2023 - ele está na equipe desde 2013. Antes, pilotou pela McLaren entre 2007 e 2012.

- Nunca foi possível (pilotar pela Ferrari) e nunca saberei exatamente por que. Desejo melhor para eles e no futuro próximo preciso apenas evitar que eles ganhem o campeonato. Tenho algumas Ferraris em casa para dirigir, mas não a da Fórmula 1 - brincou o britânico.

A vitória do último GP foi sua quinta conquista na temporada e o ajudou a recuperar a liderança do campeonato já que Max Verstappen, que partiu em 20º, chegou atrás dele, em segundo lugar. A diferença entre a dupla é de dois pontos.

Globo Esporte