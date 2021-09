Hugo Calderano, quinto do ranking mundial, é apresentado em novo clube na Rússia

Hugo Calderano, melhor jogador de tênis de mesa da história do Brasil, está de casa nova. Nesta quarta-feira, no dia em que a Federação Internacional confirmou a quinta posição do brasileiro no ranking mundial, ele foi apresentado no Fakel Gazprom Orenburg, clube da Rússia cinco vezes campeão da Champions League. Ele será parceiro de clube do alemão Dimitrij Ovtcharov, seu algoz nas quartas de final das Olimpíadas de Tóquio.

No último fim de semana, Hugo Calderano foi campeão do torneio de Doha, no Catar, o primeiro de sua carreira. Com o resultado, subiu da oitava para a quinta posição no ranking mundial. Nas últimas sete temporadas, Hugo defendeu o Ochsenhausen, pelo qual conquistou os títulos da Liga Alemã e da Copa da Alemanha, ambos em 2019. O brasileiro seguirá morando e treinando na cidade alemã, viajando à Rússia nos períodos de competição pelo clube.

- Orenburg é um time muito forte não só na Rússia, mas em toda a Europa. Lutarei para ajudar o clube a conquistar novos títulos - disse o brasileiro.

Hugo foi apresentado ao lado de Lin Yun-Ju, sexto colocado do ranking mundial e que também reforçará Orenburg nesta temporada. Outros três atletas completam a equipe: o alemão Dimitrij Ovtcharov (8º), o português Marcos Freitas (24º) e o russo Aleksandr Shibaev (87º).

O primeiro compromisso de Hugo por Orenburg será a segunda fase da Champions League, na primeira semana de novembro. Orenburg está no Grupo B, com Bogoria Grodzisk, da Polônia, Neu-Ulm, da Alemanha, e El Nino Praha, da República Tcheca.

Globo Esporte