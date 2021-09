Hugo Calderano vence francês de virada e vai à semi em Doha

Hugo Calderano está na semifinal do WTT Star Contender de Doha, etapa do Circuito Mundial disputada nesta semana no Catar. Nesta sexta-feira, o brasileiro venceu o francês Simon Gauzy de virada por 3 a 1, parciais 8/11, 11/4, 11/3 e 12/10, e garantiu seu lugar na próxima fase do evento. Calderano, número 8 do mundo, vai encarar o britânico Liam Pitchford em busca de uma vaga na decisão. No feminino, Bruna Takahashi caiu nas quartas de final.

Foi, também, uma revanche para Calderano. No início deste ano, na mesma competição, o brasileiro caiu nas quartas de final para Gauzy. Desta vez, porém, superou o rival, de quem é amigo, e avançou à semifinal, que será disputada neste sábado. Com o resultado, Calderano já garantiu um lugar entre os medalhistas. A organização ainda não anunciou os horários dos jogos.

No primeiro set, Gauzy dominou a disputa com certa tranquilidade. Calderano conseguiu a reação na parcial seguinte. Logo de cara, o brasileiro disparou no placar e fechou em 11/4.

No terceiro set, Calderano manteve o ritmo e abriu 7/2 na contagem. Na sequência, não teve problemas para virar a partida em 11/3. O quarto set foi mais equilibrado. Os dois jogadores se mantiveram grudados no placar durante toda a parcial. Gayzy chegou a ter a chance de fechar, com 10/9, mas o brasileiro conseguiu a virada para fechar o jogo em 12/10.

Bruna Takahashi é eliminada no feminino

No feminino, Bruna Takahashi fez um jogo duro, mas também acabou eliminada nas quartas de final. Contra a ucraniana Margaryta Pesotska, a brasileira saiu atrás, conseguiu o empate, mas caiu no fim em 3 a 2, parciais 11/6, 11/7, 9/11, 10/12 e 11/7.

