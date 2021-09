Jadson está fora dos planos do Athletico e vai treinar separado do elenco

(Foto: Fabio Wosniak/Athletico)





O meia Jadson não joga mais pelo Athletico. Por uma decisão do Furacão, o atleta, que completa 38 anos em 5 de outubro, está fora dos planos e vai treinar em separado até o final do contrato, em dezembro deste ano.

O clube não se pronuncia, mas o afastamento se deu por uma questão técnica. A decisão de afastar o meia veio do departamento técnico do Atlhetico, comandado por Paulo Autuori e William Thomas, e contou com a chancela da diretoria. Jadson já está treinando em horários alternativos no CT do Caju.

Jadson chegou a ser titular em alguns momentos no último ano, mas acabou perdendo espaço. A volta do jogador era em ajudar mais dentro de campo, enquanto a diretoria gostaria que ele fosse uma referência para os jovens fora das quatro linhas, como aconteceu com o argentino Lucho González no final da carreira.

Em entrevista exclusiva para o ge, o ex-técnico do Athletico, António Oliveira, falou sobre a situação de Jadson. O português disse que não tinha nenhum problema com o jogador e que sempre deixou claro o papel do meia dentro do grupo.

- Sempre fui muito honesto com ele sobre a importância que um jogador pode ter dentro de um grupo de trabalho. Não se mede a importância somente dentro de campo, mas pelo que também pode agregar com a sua história, liderança – disse o treinador, que entregou o cargo há uma semana.

Revelado pelo Furacão, Jadson chegou para a segunda passagem no clube em outubro do ano passado para trazer mais experiência ao elenco. Foram 30 jogos e três gols nos últimos 11 meses. A última partida aconteceu na derrota por 2 a 1 contra o Cascavel, na eliminação do Athletico na semifinal do Campeonato Paranaense, no dia 8 de setembro.

Globo Esporte