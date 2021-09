Jogador do Chile abandona concentração poucas horas antes de enfrentar o Brasil

O atacante Robbie Robinson abandonou a concentração do Chile, menos de 24 horas antes do jogo contra o Brasil, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. O jogador, nascido nos Estados Unidos, declarou que precisa de mais tempo para decidir qual seleção principal irá defender na carreira.

— Quero agradecer aos torcedores, jogadores, comissão técnica e funcionários de "La Roja" pelo caloroso recebimento quando tive a honra de me juntar à seleção nacional. Realmente desfrutei de treinar com vocês e me sinto honrado pela forma como me trataram. Decidi voltar ao sul da Flórida para tirar um tempo para avaliar qual seleção vou representar, enquanto ajudo o Inter Miami CF a chegar nos playoffs — afirmou Robbie Robinson nas redes sociais.

Chile e Brasil se enfrentam às 22h desta quinta-feira, em Santiago — partida com transmissão da TV Globo, do SporTV e do ge.

A federação chilena de futebol (ANFP) foi sucinta na explicação sobre a liberação do jogador, apenas informando que ele está fora do compromisso contra o Brasil, e também diante do Equador e da Colômbia, por "razões pessoais".

Nascido na cidade de Camden, no estado da Carolina do Sul, Robbie Robinson tem dupla nacionalidade. Hoje com 22 anos, ele foi pressionado por familiares e por pessoas próximas profissionalmente para defender a seleção dos Estados Unidos, de acordo com a imprensa chilena.

