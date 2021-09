Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 terão público doméstico

(Foto: Zhang Peng/LightRocket via Getty Images)





O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 divulgou, nesta quarta-feira, algumas das regras relacionadas à pandemia de covid-19 que serão aplicadas no período de competições. Os locais de disputa dos esportes receberão apenas público chinês - estrangeiros não serão admitidos. A Cerimônia de Abertura está marcada para 4 de fevereiro.

Já os atletas que não chegarem à China vacinados terão restrições mais duras do que aqueles que já tomaram o ciclo completo. Eles terão de passar por uma quarentena de 21 dias antes de começar a circular pelo “sistema de circuito fechado” de transporte, pelo qual todos os profissionais relacionados aos Jogos terão de circular. Os atletas que já chegarem ao país vacinados poderão utilizar o sistema desde o primeiro dia.

Alguns Comitês Nacionais, como o dos Estados Unidos, já anunciaram que a vacinação será obrigatória para seus atletas olímpicos e paralímpicos. O Comitê Organizador dos Jogos incentivará que outros países sigam a mesma diretriz. Até o fim de outubro, será divulgado o livro de regras completo que delegações e demais envolvidos deverão seguir.

A China tem um dos conjuntos de determinações mais restritos do mundo no que diz respeito à pandemia. Atualmente, qualquer estrangeiro que desembarque no país deve cumprir 21 dias de quarentena. Alguns eventos-teste das Olimpíadas de Inverno e Mundiais de modalidades como remo e taekwondo foram cancelados por conta dos limites impostos nas fronteiras para circulação de pessoas.

Globo Esporte