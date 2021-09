Julian Alaphilippe é bicampeão da prova de estrada no Mundial de Ciclismo

O francês Julian Alaphilippe conquistou o bicampeonato da prova masculina de estrada, competição que encerrou neste domingo (26) o Mundial de Ciclismo, disputado na região de Flanders, na Bélgica. O ciclista de 29 anos de idade conseguiu defender a camisa arco-íris, conquistada no ano passado.

Alaphilippe completou os 268.3 km de percurso com o tempo de 5:56:34, colocando trinta e dois segundos de vantagem sobre Dylan van Baarle (NED) e Michael Valqren (DEN), que levaram a melhor sobre Jasper Stuyven (BEL) e Neilson Powless (USA) no sprint final.

Somando todas as categorias, oito países subiram no lugar mais alto do pódio durante o Mundial. A Itália saiu como grande vencedora com três títulos no total. A próxima edição da competição será realizada no próximo ano na Austrália.

Surto Olímpico