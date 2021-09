Juninho Paulista espera liberação de "ingleses" até quarta: "Certeza que dessa vez estaremos completos"

O coordenador da seleção brasileira masculina principal, Juninho Paulista, mostrou confiança plena em contar com todos jogadores convocados na data Fifa de outubro. O Brasil enfrenta a Venezuela, dia 7 de outubro, em Caracas, depois a Colômbia, dia 10, em Barranquilla, e fecha a rodada tripla das Eliminatórias contra o Uruguai, dia 14, em Manaus.

Em visita a Manaus, para vistoriar a Arena da Amazônia, o dirigente lembrou que já há um pré-entendimento entre clubes, a liga inglesa e os clubes e espera apenas a confirmação da liberação "em um ou dois dias", com o selo da Fifa também.

- Essa questão se iniciou em conversa na data Fifa passada, quando liberamos (a CBF) a punição para os atletas jogarem, em seus jogos locais e pela Champions. Foi demonstração de boa fé, exatamente visando data Fifa de outubro para que não tenhamos problemas e eles possam ser liberados. A conversa foi bastante produtiva, está bem adiantada e acredito que mais um ou dois dias possamos ter essa confirmação. Mas estamos bem confiantes, por isso que convocamos os atletas. A nossa certeza é que dessa vez estaremos completos - disse Juninho Paulista.

A comitiva também elogiou o tratamento ao gramado, que passa por reforma e já parecia em melhor estado. O governo do Amazonas, com parceiros, também retirou a iluminação e colocou uma provisória, de outro estádio.

Os dirigentes da CBF também reforçaram que não vai haver problema com os jogadores da Inglaterra para defenderem a seleção brasileira. Já houve pedido de excepcionalidade e eles estão aguardando a resposta do governo federal. São oito jogadores que atuam na Inglaterra.

Juninho e o diretor de competições da CBF, Manoel Flores, destacaram que a "situação atípica" do outro jogo, com a Argentina, suspenso com cinco minutos de bola rolando, "não teve responsabilidade alguma da CBF". Flores alfinetou os argentinos, lembrando que os uruguaios, desta vez, já estão providenciando o "dever de casa", ao pedirem a excepcionalidade para Cavani, do Manchester United.

- O que a gente observa é que a seleção visitante já esta fazendo seu dever de casa, para que isso não ocorra. Até porque é de responsabilidade dela cuidar de seus atletas. A gente já fez reunião ontem com o Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas, falamos com todas autoridares, alinhamos. Acho que não vai ter problema algum. Estamos fazendo tudo dentro do script - comentou Flores.

Conexão amazônica

Juninho e o preparador físico Fabio Mahrseradjian lembraram do carinho do público pernambucano na última data Fifa, mesmo com o estádio fechado - o Brasil venceu o Peru por 2 a 0. Confirmando oito partidas e oito vitórias pelas Eliminatórias. Líder absoluta.

O governador do Amazonas espera 14 mil pessoas dentro do estádio. Numa festa com responsabilidade e todos protocolos respeitados. A comissão da seleção brasileira se disse ansiosa em voltar a jogar com torcedores em campo.

- Isso (público) foi até pauta nossa, na reunião da comissão. Esse aconchego, essa coisa de como aproximar mais a torcida agora em que voltamos a poder ter público - comentou o preparador.

Globo Esporte