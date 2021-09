Liverpool lança linha de roupas juvenis assinada por Roberto Firmino

Além de gols e assistências, o atacante Roberto Firmino agora também vai dar o seu nome para uma linha própria de roupas no Liverpool. Lançada nesta segunda, o conjunto tem oito peças e é voltada para o público juvenil. Segundo o clube, o brasileiro foi o responsável por cada detalhe no desenho e estilo da coleção.

As roupas têm um Livebird – pássaro símbolo da cidade de Liverpool e do clube – em verde, em alusão ao Brasil. A linha tem um logotipo próprio com o nome do atacante, e os dizeres “Si, señor” em algumas peças, em referência à música da torcida criada para Firmino.

– Criar uma coleção inédita para os fãs do LFC me deixa muito animado. Nossa intenção é fazer uma coisa que possa dar a oportunidade aos jovens em mostrarem seus próprios estilos com uma pegada mais divertida ao mesmo tempo em que celebra o seu amor pelo futebol. Esses jovens serão inspirados com as influências de minha própria herança brasileira através do estilo dessa coleção – comentou o atacante brasileiro, em declarações reproduzidas pelo clube.

Crianças de Liverpool e da ONG “O Consolador”, de Maceió, a cidade-natal de Firmino, foram convidadas para o ensaio de lançamento da coleção. As peças estão à venda no portal da loja oficial do clube.

Firmino está em sua sétima temporada nos Reds: conquistou quatro títulos e marcou 88 gols em 296 jogos na equipe.

Globo Esporte