Luisa Stefani revela que exames mostraram ruptura do ligamento no joelho direito

Menos de 24 horas após a dor (física e emocional) pela lesão que a tirou da semifinal do torneio de duplas no US Open, Luisa Stefani postou um vídeo revelando que os resultados dos exames revelaram o rompimento do ligamento de seu joelho direito. Sites especializados informam que a campeã olímpica (ao lado de Laura Pigossi) poderá ficar fora de combate por seis meses, o que, no entanto, não foi confirmado. De certo mesmo é que a temporada acabou para a paulista de 24 anos.

Usando suas redes sociais no fim da noite desta sexta-feira, Luisa aproveitou também para tranquilizar amigos e admiradores frisando que está bem, e fez questão de agradecer todo o carinho e apoio dos fãs, que torcem por sua rápida recuperação.

- Boa noite, gente! Já estou aqui no quarto do hotel descansando e começando a recuperação. O dia foi longo e difícil, mas realmente fiz os exames. Mostrou que eu tive um rompimento de ligamento no joelho. Eu ainda não sei os próximos passos. Estou em boas mãos, falando com os doutores, um apoio muito especial da família e dos amigos. Agora é focar nesta recuperação. Queria agradecer muito o apoio, o carinho de vocês e a preocupação. Não fiquem preocupados porque tudo vai dar certo. E assim que eu tiver mais notícias eu aviso vocês e mando como vão ser os próximos passos. Obrigada. Beijo e boa noite - disse a tenista no vídeo publicado.

Luisa deixou de cadeira de rodas a semifinal de duplas femininas do US Open contra as jovens americanas Cori Gauff e Catherine McNally, nesta sexta-feira. No tie-break do primeiro set, jogando ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, quando estava 2 a 0 a favor, Luisa caiu junto à rede. A queda foi resultado de uma aparente torção no joelho direito, quando ela se movia para o lado. Após alguns minutos e atendimento médico, Luisa tentou levantar. Ela não conseguiu apoiar a perna lesionada no chão e precisou sair de cadeira de rodas da quadra. Com a brasileira já na área médica, a árbitra da partida anunciou que o confronto, até então empatado em 6 games a 6, estava paralisado. Minutos depois, o jogo foi encerrado.

