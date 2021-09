Luisa Stefani sofre lesão e deixa semifinal do US Open em cadeira de rodas

A brasileira Luisa Stefani deixou de cadeira de rodas a semifinal de duplas femininas do US Open, nesta sexta-feira. No tie-break do primeiro set, jogando ao lado da canadense Gabriela Dabrowski, quando estava 2 a 0 para a dupla da brasileira, Luisa caiu junto à rede. A queda foi resultado de uma aparente torção no joelho direito, quando ela se movia para o lado. Após alguns minutos e atendimento médico, Luisa tentou levantar. Ela não conseguiu apoiar a perna direita no chão e precisou sair de cadeira de rodas da quadra. Com a brasileira já na área médica, a árbitra da partida anunciou que o confronto, até então empatado em 6 games a 6, estava paralisado. Minutos depois, o jogo foi encerrado.

Em Nova York, Luisa e Gabriela enfrentavam as norte-americanas Cori Gauff, de 17 anos, e Catherine McNally, de 19, que eliminaram as principais favoritas ao título nas quartas de final e tinham o apoio da maior parte da torcida da casa no estádio Louis Armstrong, para 14 mil torcedores. As americanas fazem a final do quarto e último Grand Slam do ano contra a australiana Samantha Stosur e a chinesa Shuai Zhang. Essa foi a primeira semifinal em Grand Slams de Luisa Stefani. Já Gabriela jogou três finais de Majors na carreira, sendo campeã no Australian Open (2018) e em Roland Garros (2017), nas duplas mistas, e vice em Wibledon (2019), nas duplas femininas.

Depois de fazer história ao conquistar a medalha de bronze nas Olimpíadas de Tóquio ao lado de Laura Pigossi, aos 24 anos, Luisa Stefani quebrou uma escrita de 53 anos ao avançar às semifinais do US Open com sua parceira, a canadense Gabriela Dabrowski, de 29 anos. A última mulher brasileira a conseguir tal feito nas duplas femininas havia sido Maria Esther Bueno, também em Nova York, em 1968. Curiosamente, aquele foi seu último título de Major, conquistado junto de Margaret Court. Luisa e Gabi vinham de três finais nos três torneios que jogaram antes do US Open.

O JOGO

O duelo desta sexta, em Nova York, foi equilibrado desde o início. Mas no quinto game do primeiro set, Luisa e Gabi quebraram o saque da jovem dupla norte-americana e fizeram 3 a 2. Logo em seguida, porém, as donas da casa devolveram a quebra empatando em 3 a 3. Depois ambas mantiveram os serviços: 4 a 4. As americanas confirmaram o 5 a 4. E, mesmo com Gabi pressionada no saque, cometendo duas duplas-faltas, depois salvando quatro set points, a brasileira e a canadense fizeram 5 a 5. Novamente equilíbrio e confirmações de saque: 6 a 6. Até que houve a queda de Luisa no tie-break do primeiro set e o jogo foi encerrado.

Globo Esporte