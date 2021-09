Mal no 2º turno, Botafogo-SP pode encerrar chances de classificação se perder para Criciúma

A vitória por 2 a 1 do Ituano sobre o Figueirense, fora de casa, deixou a situação do Botafogo-SP ainda mais delicada na Série C do Brasileiro. Agora, a diferença do Tricolor, quinto colocado no Grupo B, para o G-4 é de seis pontos. Restam três partidas para o término da primeira fase.

Na próxima rodada, o Pantera enfrenta o Criciúma, quarto colocado com 26 pontos. O jogo será no Heriberto Hülse, onde o Tigre tem 100% de aproveitamento na Série C, com sete vitórias. Como visitante, o Botafogo tem apenas 23,8% de aproveitamento, com uma única vitória em sete partidas.

Se perder para o Criciúma, o Botafogo não terá mais chances de classificação à segunda fase. Em caso de empate, terá que vencer obrigatoriamente seus dois jogos restantes e torcer para o Tigre perder todas até o fim da primeira fase.

Diante deste cenário, o técnico Argel Fuchs praticamente jogou a toalha sobre a classificação e assumiu a responsabilidade pela queda de desempenho do time no segundo turno, onde o Pantera conquistou apenas quatro pontos em 18 disputados.

– Vamos pensar em acabar o campeonato com dignidade, colocando o nosso clube num patamar melhor e o único responsável pelas derrotas sempre é o treinador, assumo essa responsabilidade com esse grupo que temos – disse o treinador.

Sobre a possibilidade de rebaixamento, o Bota está sete pontos acima do Paraná, primeiro no Z-2. Restam nove pontos em disputa e a probabilidade de queda do Pantera é menor que 1%, segundo matemática do site Chance de Gol.

O confronto do Pantera com o Criciúma acontece no sábado, às 19h, no Heriberto Hülse.

