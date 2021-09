Mancini garante foco do América-MG em permanência na Série A, mas considera Sul-Americana

(Foto: Mourão Panda/América)





Depois de elogiar a atuação do América-MG contra o Flamengo, pelo Brasileirão, Vagner Mancini traçou novos objetivos para o Coelho na temporada. Isto, claro, além da permanência na primeira divisão, que de acordo com o treinador, é o objetivo principal. O comandante considera uma possível classificação para a Copa Sul-Americana.

- Óbvio que a permanência te dá uma possibilidade boa até de uma Sul-Americana. Mas, é importante neste momento que todo mundo veja o América em evolução. Nós temos, sim, uma performance que faz com que nosso torcedor possa sonhar com boas vitórias ao longo do segundo turno.

Quem terminar o Brasileirão entre a 7ª e a 12ª colocação se classifica para o Copa Sul-Americana do próximo ano. As posições contempladas com as vagas devem sofrer alterações, dependendo de quem vencer a Libertadores e a Copa do Brasil.

Nesse caso, o 13º colocado e, quem sabe, até o 14º, têm chance de disputarem a competição internacional. Neste momento, o Atlético-GO, em 12º lugar com 27 pontos, fecha o grupo de classificados para a próxima edição da Sul-Americana.

Sob comando de Mancini, o América tem 45% de aproveitamento. São cinco vitórias, oito empates e quatro derrotas até o momento. No momento, o time mineiro está na 15ª posição, duas colocações acima do Z-4.

O ge mostrou recentemente que, além dos resultados dentro de campo, nos bastidores, o técnico é uma peça importante para a boa fase vivida pelo clube. A classificação para o torneio continental, caso seja alcançada, seria a primeira conquistada pelo América em toda sua história.

Depois de conquistar três pontos em três partidas consideradas pelo treinador como "a pior sequência do time na competição", diante de Corinthians, São Paulo e Flamengo, o comandante do Coelho crê que o grupo ainda tem mais para crescer ao longo do ano.

- Ainda é muito pouco. Precisamos esperar mais, cobrar mais da equipe daquilo que a gente tem visto em termos de determinação, de jogo maduro, leitura de jogo. Ela (equipe) tem que evoluir mais ainda. - disse Mancini.

Globo Esporte