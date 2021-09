Marquinhos Xavier destaca mudança de postura do Brasil na vitória sobre a República Tcheca

(Foto: Chris Ricco/FIFA)





Um primeiro tempo com muitas chances criadas, mas nenhum gol, contrastando com uma segunda etapa com quatro gols e uma atuação de gala. A vitória por 4 a 0 sobre a República Tcheca nesta quinta fez o técnico Marquinhos Xavier elogiar a mudança de postura do Brasil a partir do intervalo. Para o treinador brasileiro, o time alcançou o seu objetivo graças à movimentação mais veloz dos jogadores no segundo tempo.

Classificada para as oitavas de final, a seleção brasileira encerra a participação na primeira fase neste domingo, às 10h, contra o lanterna da chave, Panamá. A partida na cidade de Klaipeda terá transmissão da Globo, SporTV e tempo real no ge.

- Eu acho que a gente entendeu que a movimentação precisava ser mais veloz. Nós estávamos facilitando o jogo defensivo para a República Tcheca, dependendo muito das ações individuais, tivemos oportunidades, mas elas estavam sendo criadas a nível individual. Sem contar que a gente estava sempre com um jogador atrás da nossa linha ofensiva. Quando nós potencializamos um pouco mais o nosso ataque, nós conseguimos ter um pouquinho mais de fluidez, confundindo a defesa da República Tcheca - explicou o treinador.

Marquinhos também ressaltou que o gol marcado por Ferrão no início do segundo tempo facilitou as coisas, abrindo caminho para a vitória por 4 a 0.

- É claro, o gol é sempre um marcador importante. A referência para você poder se distanciar é fazer o primeiro gol. E a gente apostava num jogo físico, de segundo tempo, onde a gente teria condição, pela questão do revezamento, de sobrar um pouco mais nas ações ofensivas - destacou.

Além de Brasil x Panamá, o grupo D terá República Tcheca x Vietnã no domingo, às 10h, na cidade de Kaunas. As duas seleções estão empatadas com três pontos, sendo que os tchecos levam vantagem no saldo de gols: zero contra -7.

Globo Esporte