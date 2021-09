Motivado por primeiro gol pelo Atlético Goianiense, Matheus Barbosa projeta reencontro com o Cuiabá

(Foto: Bruno Corsino/ACG)





O volante Matheus Barbosa anotou o seu primeiro gol pelo Atlético Goianiense. Foi dele o tento do Dragão no revés por 2 a 1 para o São Paulo, no último domingo (19), em partida da 21ª rodada da Série A.

Esta foi a oitava vez que Matheus Barbosa balançou as redes na temporada. Antes de ser anunciado pelo Dragão, no final de julho, o jogador marcou sete gols com a camisa do Cruzeiro.

“Muito bom marcar esse primeiro gol, acredito que dá uma motivação extra para a sequência da temporada. Infelizmente, não conseguimos pontuar contra o São Paulo, mas o time vem evoluindo e tem tudo para crescer ainda mais. Seguimos focados em busca dos nossos objetivos”, avaliou o meio-campista.

O Atlético Goianiense volta a campo no domingo (26), às 20h30, quando recebe o Cuiabá, pela 22ª rodada do Brasileirão. Ex-jogador do Dourado — onde conquistou o acesso para a Série A na última temporada — Matheus Barbosa projeta o reencontro.

“Vamos enfrentar um adversário que vive bom momento na competição, em um confronto direto pela parte de cima da tabela. É trabalhar bem nos próximos dias, buscar corrigir o que for necessário, para fazer um grande jogo no domingo. Vai ser a primeira vez que reencontro o Cuiabá, e vou fazer o meu melhor para ajudar o Atlético a conquistar um bom resultado”, finalizou o jogador.