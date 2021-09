Murray perde para Hurkacz e cai nas quartas do ATP 250 de Metz

(Foto: John Berry / Getty Images)





Depois de duas boas vitórias e de voltar a disputar a fase quartas de final de um torneio ATP após quase dois anos, Andy Murray deu adeus ao ATP 250 de Metz. Enfrentando o polonês Hubert Hurkacz (#13), o britânico ex-número 1 do mundo e atual #113 apresentou um bom tênis principalmente no primeiro set, mas não conseguiu segurar o ímpeto do principal favorito ao título e perdeu por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (4) e 6/3, em 1h50 de partida.

Essa foi a segunda vitória do polonês em dois jogos contra Murray, ambos em 2021. Curiosamente, pelo mesmo placar da primeira, em Cincinnati. Campeão do Masters 1000 de Miami nessa temporada, Hurkacz encara na semifinal alemão Peter Gojowczyk (#101), tenista que veio do qualifying e despachou o norte-americano Marcos Giron (#69) por 2 sets a 1, de virada, parciais de 3/6, 6/1 e 6/3.

O jogo

Em um primeiro set disputado do início ao fim, prevaleceu quem foi melhor na hora H. Com os dois tenistas sacando muito bem - Murray venceu 80% dos pontos com o 1º serviço e Hurkacz 80% - e salvando as chances de quebra que enfrentaram, a decisão foi para o tie-break, onde o polonês foi soberano, abriu larga vantagem e, em seu terceiro set point, fechou em 7/6 (7-4).

Hurkacz voltou para o segundo set conseguindo pressionar mais os games de saque do ex-número 1 do mundo e colheu os frutos logo cedo. Com uma quebra no quarto game, o polonês abriu 4/1 e encaminhou a vitória. Aplicando noves aces e não cedendo nenhuma oportunidade de break, o principal favorito ao título em Metz não deu chances de reação para Murray, que chegou a salvar dois match points, e decretou o triunfo por 6/3.

