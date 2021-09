NBA não exigirá vacinação contra Covid-19 aos atletas, diz imprensa americana

(Foto: Cato Cataldo/NBAE via Getty Images)





A NBA não exigirá vacinação contra a Covid-19 aos jogadores para a disputa da nova temporada da liga, que começa a partir do próximo dia 19 de outubro. Essa foi a informação divulgada pela ESPN americana, através dos jornalistas Baxter Holmes e Adrian Wojnarowski. Pelo que se sabe, cerca de 90% dos jogadores foram vacinados.

Os 10% restantes, no entanto, ao contrário do que se imaginava, não devem ser punidos diretamente pela liga. Apesar do sigilo por parte das franquias para proteger os nomes que se opuseram à vacinação, alguns atletas se pocisionaram publicamente contra a vacina, caso de Andrew Wiggins, dos Warriors, e Kent Bazemore, dos Lakers.

A "afrouxada" no cerco, no entanto, não se refletirá no caso de árbitros e comissões técnicas, conforme informou Baxter Holmes em sua conta do twitter.

Permitindo a participação desses atletas, a liga pretende seguir focando nos protocolos sanitários durante a nova temporada. Testes frequentes, uso de máscara, distanciamento social e quarentena em caso de contato com alguém infectado seguirão fazendo parte da rotina pandêmica da NBA.

Vale ressaltar, no entanto, que apesar da NBA não fechar o cerco para atletas não vacinados, autoridades locais americanas estão tratando de fazê-lo por conta própria. Isso serve para o caso de Knicks, Nets e Warriors, onde não vacinados não poderão jogar jogos em casa por conta de restrições impostas pelos governos.

Globo Esporte