Nenê encaminha saída do Fluminense e abre caminho para acerto com o Vasco

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)





O meia Nenê encaminhou a sua saída do Fluminense. Ao definir, na noite desta segunda-feira, as bases da rescisão contratual, o jogador combinou com a direção tricolor de assinar o distrato na manhã desta terça. Fato que abriu caminho para defender o Vasco.

Os canais Raiz Tricolor e Machão da Gama publicaram a informação inicialmente. Posteriormente, o ge a confirmou.

Pouco utilizado na reta final de trabalho de Roger Machado e no começo do de Marcão, Nenê desejou mudar de ares. Jogou pela última vez na vitória contra a Chapecoense, em 7 de setembro, mas fazia tempo que não era titular. Última partida que iniciou foi na derrota para o América-MG, em 8 de agosto. O vínculo dele com o Fluminense, inicialmente, terminaria ao final de dezembro.

Nenê e Vasco tiveram conversas preliminares. A tendência é de que acertem a negociação após ele ter a saída oficializada pelo Fluminense, o que deve ocorrer durante a terça-feira.

Durante a passagem pelo Fluminense, Nenê foi comandado em duas partidas por Fernando Diniz, atual técnico vascaíno. Foi em 2019. O jogador defendeu o Vasco entre 2015 e 2018, quando se transferiu ao São Paulo. Ele foi campeão carioca em 2017.

Globo Esporte