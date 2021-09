NFL: Buccaneers vencem os Falcons com show de Tom Brady

(Foto: Douglas P. DeFelice/Getty Images)





Depois da vitória apertada na abertura da temporada, o Tampa Bay Buccaneers teve um pouco mais de facilidade neste domingo ao derrotar o Atlanta Falcons por 48 a 25 jogando em casa, no Raymond James Stadium.

O destaque, como sempre, foi o maior de todos os tempos. Tom Brady teve cinco passes para touchdown no jogo, um total de nove até agora na temporada, maior marca de sua carreira nas suas duas primeiras partidas de um ano.

Os Falcons chegaram a cortar a vantagem dos Bucs para três pontos no segundo tempo, mas os donos da casa frearam a reação do rival com um touchdown de Tom Brady para Chris Godwin e duas interceptações para cima de Matt Ryan, ambas retornadas para TD por Mike Edwards.

O jogo

O Tampa Bay Buccaneers abriu a partida com a bola e rapidamente caminhou ao touchdown sem muitas dificuldades, com Tom Brady encontrando Rob Gronkowski no último passe. Esse foi o 87º TD de Brady para Gronk em temporada regular.

A próxima pontuação viria apenas no segundo quarto. Na linha de uma jarda, Tom Brady fez o play action e encontrou Gronk para mais um TD, o de número 88 entre os dois. Depois do ponto extra, os Bucs abriram 14 a 0 contra os Falcons.

Os visitantes responderam na campanha seguinte com um touchdown do faz tudo Cordarrelle Patterson correndo com a bola, reduzindo o déficit para 14 a 7. A vantagem, no entanto, voltaria para dígitos duplos antes do intervalo, após Tom Brady conseguir o seu terceiro passe para TD, dessa vez para Mike Evans. Os Falcons ainda conseguiriam um field goal no final do segundo quarto, indo para o vestiário perdendo por 21 a 10.

O segundo tempo não poderia ter começado pior para o Atlanta Falcons. Logo na segunda jogada o passe de Matt Ryan foi desviado por Vita Vea na linha de scrimmage e interceptado pelos Bucs. Tom Brady aproveitou a oportunidade e conseguiu o seu quarto passe para TD, encontrando Mike Evans no fundo da endzone para ampliar a vantagem para 28 a 10.

Se os donos da casa viram a sorte sorrir na primeira campanha do terceiro quarto, para os Falcons foi tudo mais difícil. Primeiro Cordarrelle Patterson parecia ter feito o touchdown longo, mas a revisão mostrou que ele pisou fora por centímetros. Depois o mesmo Patterson sofreu um fumble que afastou a equipe da endzone. Ainda assim Atlanta conseguiu o TD na quarta descida, com Ryan encontrando Calvin Ridley, 28 a 17.

Depois do punt dos Bucs, o Atlanta Falcons voltou a entrar na endzone, mais uma vez com Cordarrelle Patterson. O próprio Matt Ryan correu em seguida para converter a tentativa de dois pontos e num piscar de olhos os Falcons estavam apenas um field goal atrás no placar, 28 a 25.

A conversa na lateral dos Falcons deve ter sido algo na linha de "vamos parar os caras que aí a gente vira o jogo na próxima campanha", só que o plano de Tom Brady era diferente. Em duas jogadas o ataque dos Bucs chegou na redzone e a terceira foi o passe do QB para Chris Godwin na endzone, 35 a 25.

O drive seguinte matou o sonho de reação dos Falcons. Matt Ryan foi interceptado por Mike Edwards, que retornou até a endzone e ampliou a vantagem dos Bucs para 42 a 25. A situação só piorou quando o mesmo Edwards conseguiu retornar mais uma INT para TD com quatro minutos para o fim, dando números finais: Tampa 48, Atlanta 25.

O Tampa Bay Buccaneers vai até Los Angeles para enfrentar os Rams no próximo domingo (26). No mesmo dia o Atlanta Falcons enfrentará os Giants em Nova York.

Patriots vencem mais uma

Segundo jogo da era Mac Jones no New England Patriots, segunda vitória. O calouro não precisou nem se esforçar nesse domingo, já que o seu colega de classe deu uma mãozinha para esse resultado. Zach Wilson, QB calouro do New York Jets, lançou quatro interceptações e os Patriots passaram com facilidade pelos Jets por 25 a 6 em Nova York.

A vitória dos Pats mantém o domínio impressionante de Bill Belichick contra quarterbacks novatos: são 22 vitórias e apenas seis derrotas enfrentando passadores rookies desde que assumiu os Patriots.

Vikings erram FG no último segundo e Cardinals vencem

Minnesota Vikings e field goals em finais de jogo não costuma ser uma boa combinação para os torcedores da equipe. Mais um exemplo disso nesse domingo. Perdendo por 34 a 33, a equipe conseguiu marchar até a posição de chutar um field goal de 37 jardas para virar a partida, mas o kicker Greg Joseph não conseguiu colocar a bola dentro do Y, dando a vitória aos Cardinals.

O final foi péssimo para a torcida dos Vikings, mas os fãs dos Cardinals e os neutros assistiram a um grande jogo de futebol americano, que teve cinco mudanças de liderança. Kyler Murray fez um grande primeiro tempo, mas acabou cometendo dois erros importantes no segundo tempo com duas interceptações, uma delas retornada para touchdown.

Resultados do domingo

14h - New England Patriots 25 x 6 New York Jets

14h - Denver Broncos 23 x 13 Jacksonville Jaguars

14h - Buffalo Bills 35 x 0 Miami Dolphins

14h - San Francisco 49ers 17 x 11 Philadelphia Eagles

14h - Los Angeles Rams 27 x 24 Indianapolis Colts

14h - Las Vegas Raiders 26 x 17 Pittsburgh Steelers

14h - Cincinnati Bengals 17 x 20 Chicago Bears

14h - Houston Texans 21 x 31 Cleveland Browns

14h - New Orleans Saints 7 x 26 Carolina Panthers

17h05 - Minnesota Vikings 33 x 34 Arizona Cardinals

17h05 - Atlanta Falcons 25 x 48 Tampa Bay Buccaneers

17h25 - Tennessee Titans x Seattle Seahawks

17h25 - Dallas Cowboys 20 x 17 Los Angeles Chargers

21h20 - Kansas City Chiefs x Baltimore Ravens



