Sylvinho questiona gol do Atlético-GO contra o Corinthians: "Como não teve interferência?"

O técnico Sylvinho, do Corinthians, lamentou o empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, neste domingo, pela 20ª rodada do Brasileiro, e discordou da interpretação do árbitro Antonio Dib Moraes de Sousa, que validou o gol de Zé Roberto no fim da partida, mesmo com a posição irregular de Brian Montenegro, que estava no lance (veja abaixo a análise da Central do Apito).

– Nossa insatisfação é com o resultado. Jogo de entrega e luta, parte física, buscando o resultado. Jovens crescendo. Gol e qualidade do GP. Eu tenho uma opinião. Tem uma interferência. Uma bola que viaja a 80km/h, o adversário 1,5 m na tua frente, como não tem interferência? Vejo assim, sei que as coisas são velozes. Tira tua reação. Cada um toma a reação que precisa ser tomada – disse o treinador.

Sylvinho também comentou sobre o caso do meia Willian, que teve sua estreia no Corinthians vetada pela Anvisa. O técnico planejou o time com o atleta, mas disse que a ausência abriu caminho para Gabriel Pereira, de 20 anos, autor do gol do Timão.

– Willian treinou, assim como os demais, preparamos todos para o jogo. Além de tática e física, existe preparação coletiva individual. Todos se preparam. Em decorrência disso, surgiu o GP. Estamos trabalhando com ele há semanas, tem dado resposta. Estamos trabalhando os garotos, a maturação. Já faz três ou quatro semanas que ele vem sendo elogiado por mim e pela comissão. Pode jogar dos dois lados. Mudou de lado no primeiro tempo e fez grande jogo – elogiou o treinador.

– GP entrou contra o Juventude, ele atuou hoje, fez o gol e foi destaque. Processo de maturação. Estamos na casa há três meses, os atletas respondem aos treinos diários. Estamos no comando para gerenciar bem, dar chance para o atleta e não só jogá-lo no campo. Estamos construindo. São horas de trabalho. Ele está respondendo de forma positiva, é bom jogador, tem margem de crescimento. Bom acabamento, canhoto, pé contrário, pode jogar pela esquerda. A maturação exige seu tempo.

Veja mais trechos da coletiva:

Quando Willian poderá jogar?

– Estou absolutamente envolvido com o jogo, faz poucos minutos. Faz 24h (do veto). Time, estratégia, jogo. Todo o processo complexo. A partir de amanhã, vamos entender. Estamos alinhados com diretoria.

Ausência de Renato Augusto

– Teve uma sobrecarga no adutor. Estamos construindo. Giuliano chegou e fez jogos, cada um tem sua construção. Vamos com cuidado com o Renato e com os demais. Entramos num segundo turno, estamos qualificando o grupo. A construção não é do dia para noite. Nos permitimos essas trocas. A intenção é sempre contar com atleta saudável. Gerou preocupação e vamos deixá-lo para a próxima semana.

Adson e Gustavo Mantuan

– Adson teve uma situação mais complexa, gerou problema no joelho. Está se recuperando, em transição. Ainda está em quadro de dor. Pouco a pouco, temos colocado ele no campo. Ainda não respondeu para estar 100%. Bom ter o Mantuan de volta, estávamos preocupados pela volta dele, teve lesões bem sérias. Vai recuperando as condições. Potência, gol, tecnicamente bom. Tem voltado.

Melhora depois do intervalo

– Foi feita uma alteração com as mesmas peças. Muitas vezes, não há necessidade de troca. Estávamos com pressa, apressando jogadas. Ou termina bem, ou perde bolas. O rival voltava para o campo. Foi um ajuste de comportamento, para terminar a jogada melhor. Estava bem quente, foi um jogo complicado. Era para rodar a bola, o segundo tempo foi feito assim. O rival também muda, coloca atacantes, abre homens. Tivemos dificuldades em puxar contra-ataques. Mas nos últimos 15 minutos tivemos mais dificuldade, com um calor grande. Foi a luta que o jogo exigia.

Entrada de Du Queiroz

– Fagner teve lesão, bloqueou a cervical, Du respondeu bem, com potência e personalidade. Assimilando ideias, ideias com a cara do Corinthians. Feliz por ele.

Araos nos planos?

– É um atleta bom, de boa qualidade técnica, foi usado no meio, como externo pela esquerda. Colocamos conceitos e ideias. Nosso time é a cara do Corinthians, atletas vão respondendo. É jovem, tem qualidade, tempo vai mostrando. Vimos GP e Du, tempo para cada um. Estamos atentos a maturação de cada um deles. A resposta é do atleta. Gerenciamos e organizamos

Globo Esporte