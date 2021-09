Com Antony e Edenílson, Tite convoca Seleção para os próximos três jogos das Eliminatórias

(Foto: Lucas Figueiredo / CBF)





O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira a relação de 25 jogadores convocados para defender a seleção brasileira nos próximos três jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

O Brasil enfrenta, fora de casa, a Venezuela, no dia 7 de outubro, e a Colômbia, no dia 10. Depois, no dia 14, recebe o Uruguai na Arena da Amazônia.

Mesmo suspenso do primeiro jogo, por ter levado o segundo cartão amarelo na competição, Neymar foi convocado. Richarlison, que se recupera de dores no joelho, é desfalque.

A lista conta com um estreante: Antony, do Ajax. Outra novidade foi a manutenção de Edenílson, que foi convocado pela primeira vez no mês passado devido aos diversos atletas com os quais Tite não pôde contar.

Presente nas últimas rodadas das Eliminatórias, Daniel Alves ficou fora dessa vez. O veterano está sem clube depois de rescindir contrato com o São Paulo. Émerson Royal foi convocado para o lugar dele.

Veja os jogadores convocados por Tite:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Émerson (Tottenham) e Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Éder Militão (Real Madrid) e Lucas Veríssimo (Benfica)

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Edenilson (Internacional) Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Olympique de Marselha), Lucas Paquetá (Lyon) e Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes: Antony (Ajax), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Raphinha (Leeds), Vinicius Júnior (Real Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain), Gabriel Jesus (Manchester City) e Gabigol (Flamengo)

Há expectativa de que os atletas que atuam na Inglaterra sejam liberados dessa vez. A CBF, porém, afirma que ainda há detalhes a serem definidos para que isso seja confirmado. A entidade já se antecipou e enviou ao Governo Federal um pedido de excepcionalidade para a entrada deles no Brasil.

A preparação do Brasil para os dois duelos fora de casa não será na Granja Comary, casa da Seleção, mas sim em Bogotá, capital colombiana, para facilitar a logística e diminuir o cansaço dos atletas.

Segundo Juninho Paulista, coordenador da Seleção, os quatro clubes nacionais que tiveram jogadores convocados terão seus jogos do Brasileirão adiados.

Sete dos atletas chamados por Tite estão pendurados por cartão amarelo: Thiago Silva, Éder Militão, Casemiro, Gerson, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus e Gabigol.

O chefe da delegação brasileira nestas rodadas será Marcus Vicente, deputado federal e vice-presidente da CBF.

O Brasil é líder das Eliminatórias com 100% de aproveitamento após oito jogos disputados. Caso ganhe as três próximas partidas, a Seleção chegará a 33 pontos e, assim, deve confirmar a classificação para o Mundial do Catar.

Globo Esporte