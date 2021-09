Palmeiras goleia o Inter em casa e garante vaga na final do Brasileirão Feminino

(Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)





O Palmeiras está na final do Campeonato Brasileiro Feminino. Jogando em casa, no Allianz Parque, a equipe alviverde voltou a vencer o Internacional, dessa vez com uma goleada pro 4 a 1, fez 5 a 1 no placar agregado e garantiu a vaga na decisão. As palestrinas agora vão em busca de um inédito título nacional. Os gols da partida foram marcados por Chú (duas vezes), Maria Alves e Katrine.

As palestrinas esperam o vencedor do duelo entre Corinthians e Ferroviária. No primeiro jogo, o Timão levou a melhor e fez 3 a 1 na Ferrinha. O jogo de volta acontece na noite deste domingo, às 20h, na Arena Barueri.

Além de garantir a vaga na decisão, o Palmeiras conquista também o direito de disputar a Copa Libertadores da América de Futebol Feminino.

Precisando do resultado, o Inter começou se lançando ao ataque e tentando pressionar, mas acabou surpreendido por um gol de Chú na primeira chegada do Palmeiras. Júlia Bianchi acionou a atacante no contra-ataque e ela não perdoou. A partir daí, as Palestrinas cresceram no jogo e chegaram a ficar perto do segundo gol. Do outro lado, as Gurias Coloradas foram se reorganizando para tentar reequilibrar a partida e quase conseguiram o empate em cobrança de falta de Djeni, aos 32. Mesmo assim, o Alviverde foi para o intervalo com a vantagem no placar.

O Inter começou disposto a buscar o placar no segundo tempo e empatou o jogo com Mileninha, após grande passe de Shashá aos 13 minutos. Logo depois, porém, Sorriso acabou expulsa ao impedir chance clara de gol do Alviverde. Com uma a mais em campo, o Palmeiras partiu para cima, fez o segundo com Maria Alves, o terceiro Chú e o quarto em pênalti sofrido por Ottilia e cobrado por Katrine. Ao todo, 5 x 1 no placar agregado e a vaga garantida na decisão nacional.

Globo Esporte