Presidente do Flamengo revela promessa da CBF por extensão de calendário até 26/12: "Pela isonomia"

O Flamengo não deixa de lado o cenário nacional e trabalha nos bastidores para que as convocações de jogadores e adiamentos de partidas por conta da data Fifa não prejudiquem suas caminhadas no Brasileirão e na Copa do Brasil. Para isso, o clube se reuniu com dirigentes da CBF e recebeu a promessa de que o calendário será esticado até o dia 26 de dezembro.

Na última semana, o presidente Rodolfo Landim e o vice Rodrigo Dunshee de Abranches se reuniram na sede da entidade que rege o futebol nacional para debater soluções. O encontro contou com a presença do diretor de competições, Manoel Flores, e do presidente Ednaldo Rodrigues. De acordo com o mandatário do Flamengo, ficou definido que o Brasileirão não acabará mais no dia 5 de dezembro.

- Fizemos uma reunião de trabalho longa, analisamos os acordos que já tinham sido feitos com a Fenapaf (Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol).

"Ficou muito claro que poderíamos estender o campeonato até o dia 26 de dezembro, o que abriria datas para a acomodação do campeonato. Com isso, não haveria problema de parar nas datas Fifas"

Na última sexta-feira, após a convocação da seleção brasileira, o coordenador Juninho Paulista chegou a falar que seria publicado no mesmo dia o ajuste de calendário conforme informado por Manoel Flores. Até o momento, no entanto, nada foi oficializado.

- Para evitar conflitos com os clubes brasileiros que tiveram jogadores convocados - disse Juninho na ocasião.

Segundo Landim, a brecha se deu principalmente por conta do adiamento do Mundial de Clubes da Fifa, que será disputado somente em fevereiro de 2022. Com isso, a CBF teria se comprometido a remanejar os jogos tanto do Brasileirão quanto a final da Copa do Brasil, se necessário, para que os clubes que cedem jogadores para seleções não sejam prejudicados.

- O Flamengo vai perder cinco jogadores neste período. Foi assumido esse compromisso e esperamos que a CBF cumpra. É inacreditável que se volte atrás.

"É um compromisso não só com o Flamengo, mas com o futebol brasileiro. Foi assumido como compromisso da CBF pela tão propalada isonomia"

Na reunião, levantou-se ainda a possibilidade de que os atletas em atividade no cenário doméstico não sejam convocados a partir do momento em que o Brasil garantir classificação para a Copa do Mundo do Catar. Tudo dependerá, no entanto, do desempenho nas próximas rodadas das eliminatórias.

O Flamengo atualmente tem três jogos a menos do que a maioria dos adversários no Brasileirão, mas já terá outras duas partidas adiadas por conta das convocações de Gabriel e Everton Ribeiro para a próxima data Fifa. Caso confirme presença na decisão da Libertadores, mais uma partida terá que ser remarcada.

Questionado pela reportagem sobre os jogos adiados contra Atlético-GO e Athletico-PR, marcados para a primeira semana de novembro, Landim revelou que a CBF garantiu que a tabela será refeita em cumprimento ao prazo de 66 horas entre jogos previsto pela Fenapaf.

