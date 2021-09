Presidente do STJD garante Flamengo x Grêmio com público pela Copa do Brasil

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, Otavio Noronha, garantiu que não analisará o pedido de suspensão de liminar em favor do Flamengo para realizar jogos com público. Assim, o confronto com o Grêmio, quarta-feira, pela Copa do Brasil, no Maracanã, está garantido com a presença de torcedores.

O Flamengo conseguiu autorização do STJD para jogar com público, mesmo contra a vontade da Confederação Brasileira de Futebol e a maioria dos clubes que disputam as competições nacionais. Com a liberação da prefeitura do Rio para conduzir três jogos como eventos teste, o clube iniciou a venda de ingressos e manterá sua posição.

Na sexta-feira, os clubes entraram com o pedido para suspender a liminar ou antecipar o julgamento da ação movida pelo Flamengo, marcado para o dia 23. O presidente do STJD seguirá seu rito normal.

- Existe uma liminar em vigor e decisão é para ser cumprida. Não cabe descumprimento.

O presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, criticou o posicionamento de Otávio Noronha.

- Com o julgamento antecipado e publicizado pelo presidente (do STJD), melhor seria anular as instâncias coletivas dos clubes dentro dos conselhos técnicos, pois nada mais valem. Tudo muito estranho.

Globo Esporte