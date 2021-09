Principais jogadoras de futsal pedem para a Fifa a criação da Copa do Mundo feminina

(Foto: Naiara Gresta/CBFS)





As principais jogadoras de futsal do mundo encaminharam para a Fifa uma carta em que exigem o fim da "marginalização" do futsal feminino que, segundo o documento, já é praticado por 60 milhões de mulheres espalhadas pelo mundo. O apelo chega na entidade que comanda o esporte na semana em que a Copa do Mundo masculina de futsal tem sua cerimônia de abertura.

A Fifa, que organiza a Copa do Mundo masculina de futsal desde 1989, jamais chancelou um evento para mulheres. A atual Copa do Mundo delas é da Associação Mundial de Futsal, já teve seis edições, todas vencida pelo Brasil, mas não é realizada desde 2015.

Citando "profunda preocupação" com maus tratos e negligência pública com o esporte, a carta chama a recusa da Fifa em sancionar um torneio feminino de profundamente discriminatório e diz que "viola a igualdade de gênero".

- Em 2018, eles (Fifa) falaram sobre igualdade, ser inclusivo com homens e mulheres. Mas eles se esquecem do futsal. Sem nenhuma explicação - disse Natalia Orive, jogadora espanhola e uma das líderes do texto.

Cinquenta e cinco países têm uma seleção feminina de futsal. A Fifa se comprometeu a lançar uma "competição de futsal feminino" como parte de sua primeira estratégia para o futebol feminino em 2018, mas o projeto jamais foi levado para frente.

Em entrevista ao jornal The Guardian, da Inglaterra, um porta-voz da Fifa disse que estava examinando o panorama das competições de futebol feminino, que engloba todas as modalidades, incluindo o futsal.

- A prioridade é garantir que essas novas competições forneçam uma plataforma importante, não apenas para reter a participação feminina, mas também para fornecer mais oportunidades para mulheres e meninas jogarem futebol. A introdução de quaisquer novas competições deve refletir o cenário geral de desenvolvimento - disse.

Globo Esporte