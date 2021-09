PSG anuncia que Messi tem lesão no joelho esquerdo e ficará fora de duelo contra o Metz

(Foto: Getty Images)





Substituído na reta final do clássico contra o Lyon, o astro Lionel Messi sofreu sua primeira lesão desde a chegada ao PSG. O clube francês emitiu comunicado oficial nesta terça-feira anunciando que Messi tem uma contusão ósseo no joelho esquerdo e passará por uma nova avaliação em 48 horas. Desta forma, o camisa 30 está fora do confronto contra o Metz, nesta quarta-feira, fora de casa.

O PSG apontou que Messi passou por uma ressonância magnética no joelho esquerdo depois do clássico de domingo, vencido pelo PSG por 2 a 1. O exame encontrou sinais de uma contusão óssea, e o astro precisará passar por uma nova avaliação na próxima quinta-feira para saber se houve evolução.

A notícia da lesão de Messi surge justamente depois de o técnico Mauricio Pochettino substitui-lo aos 31 minutos do duelo contra o Lyon, quando os dois times empatavam em 1 a 1, em uma troca que gerou polêmica. O astro demonstrou certo incômodo ao deixar o campo, e diversos torcedores reclamaram muito da troca.

Messi nem mesmo participou do treino do PSG na última segunda-feira, depois de chegar ao CT mancando. O joelho esquerdo já era motivo de preocupação para o argentino desde que ele levou uma duríssima pancada de Luis Martínez no duelo contra a Venezuela, quando estava à serviço pela seleção argentina. Na ocasião, Messi seguiu em campo, mas depois disse ter sentindo desconforto durante o resto do jogo.

Sem poder contar com Messi na próxima rodada, o PSG pode estar perto de ver o retorno do volante Verratti, que voltou a correr no campo nesta terça-feira. Enquanto isso, o zagueiro Sergio Ramos continua em sua preparação em separado, buscando retomar a forma física para poder fazer a estreia pelo clube.

Globo Esporte