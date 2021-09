Rafael Suzuki recupera vitória na Stock Car em Curitiba após recurso

(Foto: Victor Eleuterio)





O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aprovou nesta quinta-feira o recurso solicitado pela equipe Full Time, concedendo de volta a Rafael Suzuki, em primeira instância, a vitória na corrida 1 do anel externo de Curitiba, válida pela sétima etapa da temporada 2021 da Stock Car em 8 de agosto.

O piloto havia sido desclassificado da prova por correr com o combustível fora dos padrões de referência do regulamento, com a conquista passando para Daniel Serra, da RC.

No entanto, a Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) ainda pode entrar com recurso contra a decisão do STJD, com prazo de três dias para se manifestar. Com isso, Serra volta a ser o segundo colocado na prova e Gabriel Casagrande, o terceiro. O resultado também permitiu que Suzuki recuperasse o quinto lugar na corrida 2 do circuito paranense, vencida por Átila Abreu.

O diretor-executivo da Stock Car Ricardo Julianelli explicou que as amostras do combustível do piloto da Full Time, que apresentaram ligeiras discrepâncias dos níveis exigidos pela categoria, passaram por um segundo teste conduzido por um laboratório independente, cujo resultado motivou a decisão favorável do tribunal.

- O resultado deste último teste indicou ao membros do Tribunal que não houve dolo por parte da equipe e do piloto, já que aconteceu apenas uma micro alteração circunstancial do combustível em níveis bastante residuais. É algo que nós esperávamos, uma vez que a alteração residual é um fenômeno natural que pode ocorrer sob determinadas condições - disse Julianelli.

A oitava etapa da Stock Car em 2021 será na próxima semana, nos dias 18 e 19 de setembro no anel externo do Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia.

