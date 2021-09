Recuperado de grave lesão no crânio, Raúl Jimenez marca após 11 meses e dá vitória ao Wolverhampton

Em jogo da sexta rodada do Campeonato Inglês, o Wolverhampton venceu por 1 a 0 o Southampton. O gol da vitória fora de casa foi marcado pelo atacante mexicano Raúl Jimenez, que voltou a balançar as redes depois de 11 meses.

O motivo do jejum não foi falta de pontaria ou má fase, mas, sim, uma grave lesão no crânio sofrida por Raúl Jimenez em novembro de 2020. O jogador se chocou com David Luiz, então jogador do Arsenal, e teve que sofrer uma operação no local. Após longa recuperação, ele voltou aos gramados há dois meses.

E para deixar o momento ainda mais mágico para Raúl Jimenez, o gol foi um verdadeiro golaço: aos 16 do segundo tempo, o atacante, que usa uma proteção especial na cabeça devido à cirurgia, driblou dois marcadores e bateu sem chances para o goleiro do Southampton.

O resultado deixou o Wolverhampton com seis pontos, na sexta colocação do Campeonato Inglês. Os Saints, por sua vez, ainda não sabem o que é vencer na temporada e somam quatro pontos (16º lugar).

Globo Esporte