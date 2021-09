Renan Dal Zotto aponta renovação no Sul-Americano: "Pensar no nosso futuro"

O Brasil iniciará a disputa do Sul-Americano masculino de vôlei nesta quarta-feira com uma cara diferente da seleção que ficou com a quarta colocação nas Olimpíadas de Tóquio. Dos 14 convocados para a disputa da competição continental, que dará ao campeão e o vice uma vaga no Mundial da modalidade, sete não estiveram no Japão.

Logo após o fim da campanha em Tóquio, nomes importantes do Brasil, como o oposto Wallace, e o central Maurício Souza, anunciaram a aposentadoria da seleção, abrindo espaço para a chegada de outros atletas.

– Temos aí garotos bem interessantes e claro que como é mudança de ciclo, novo ciclo. Alguns atletas definiram, decidiram por sair desse período intenso de seleção. E nós temos que pensar no nosso futuro e começar a incluir novos jogadores – afirmou o técnico Renan Dal Zotto.

Metade do grupo esteve nas Olimpíadas de Tóquio: Bruninho, Cachopa, Alan, Lucarelli, Lucão, Isac e Thales. Completam a seleção Aboubacar, João Rafael, Vaccari, Adriano, Flávio, Cledenilson e Maique.

Entre os nomes que não disputaram as Olimpíadas, mas estarão em quadra no Sul-Americano está o oposto brasiliense Aboubacar Neto. Aos 27 anos, ele terá a oportunidade de defender o Brasil atuando na cidade onde nasceu.

– É um sonho jogar na seleção, ainda mais poder jogar o Sul-Americano em Brasília, que é minha casa, infelizmente a gente não vai ter público, mas com certeza é uma grande realização de um sonho – frisou o jogador.

O Brasil estreia no Sul-Americano nesta quarta-feira, contra o Peru, às 19h. O jogo terá transmissão ao vivo do SporTV 2.

Globo Esporte