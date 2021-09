Reunião entre clubes e Prefeitura de BH define volta de torcida aos estádios da capital mineira

(Foto: Fernando Moreno/AGIF)





A Prefeitura de Belo Horizonte se reuniu com representantes dos clubes, da polícia e torcidas organizadas na tarde desta quinta-feira para discutir a presença de torcida nos estádios da capital mineira. No fim da reunião, Kalil anunciou a liberação de 30% da capacidade dos estádios.

O prefeito Alexandre Kalil recebeu os dirigentes Sérgio Coelho, do Atlético-MG, Sérgio Santos Rodrigues, do Cruzeiro, e Euler de Araújo, do América-MG. Também participou do encontro Samuel Lloyd, representante da Minas Arena.

De acordo com a PBH, para a reabertura dos estádios será necessária a implementação de novos protocolos de segurança, mais rígidos, com modelo de Copa do Mundo, como cercar as ruas no entorno do estádio para que só torcedores com ingresso possam chegar na entradas das arenas.

Outra novidade é a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios, para evitar a aglomeração de torcedores no entorno antes das partidas. Com este objetivo também, a PBH, junto com o o Comitê de Enfrentamento da Covid da Prefeitura, estipulou o fechamento dos portões uma hora antes dos jogos.

"Não vou falar todos os protocolos agora, estou falando o grosso. Nós vamos fechar o entorno, vamos colocar o preço acessível da cerveja lá dentro. Porque, qual é o raciocínio? Se há o teste, se está obrigado, quem entrou, está testado. Então, você já diminui muito o risco e não aglomera lá fora. (Kalil)

- Nós estamos tentando aprimorar, tentando chegar com muita humildade num denominador que ninguém pode ter culpa. Nós estamos tentando, todo mundo remando para o mesmo lado - disse Kalil.

O próximo jogo com a presença de torcedores no Mineirão será pela semifinal da Copa Libertadores entre Atlético e Palmeiras, no dia 28 de setembro. Antes disso, o Galo joga contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, no dia 15, mas como o primeiro jogo foi sem torcida, a volta das quartas de final também será sem público. Já pelo Brasileirão, o Atlético deve continuar sem torcida até que acordou com outros clube o retorno na 23ª rodada.

Já o Cruzeiro vai mandar os dois próximos jogos pela Série B do Brasileiro em Sete Lagoas. Neste sábado, a Raposa joga contra Ponte Preta e, na próxima quinta-feira, recebe o Operário-PR. Só depois o time vai reavaliar se volta a atuar no Mineirão.

Entenda o caso

A presença de público nos estádio foi proibida em março de 2020 com o início da pandemia no Brasil. Após mais de um ano de quarentena, o retorno da torcida começou a ser discutido no meio do ano de 2021, com o afrouxamento das regras de isolamento e a reabertura. Com a queda nos números de casos de Covid-19 em Belo Horizonte e o aumento da vacinação na capital mineiro, a Prefeitura liberou a volta dos torcedores.

O primeiro jogo com retorno da torcida foi Atlético-MG e River, no dia 18 de agosto, pela partida de volta da Copa Libertadores. O Mineirão recebeu cerca de 17 mil pessoas, que viram de perto a vitória atleticana por 3 a 0. Mas, antes do jogo e dentro do estádio foi possível constatar o desrespeito aos protocolos sanitários para realização da partida.

No dia seguinte ao jogo, em entrevista exclusiva ao Bom Dia Minas, Kalil disse que se desesperou com as cenas de aglomeração e afirmou que, da maneira como foi executado, não haveria mais jogos com público.

“Estão enganados quem acha que 'é o Atlético, ele não vai fazer'. Não vai fazer, uma ova. Fizeram um desaforo e um desrespeito ao prefeito de Belo Horizonte”, disse Kalil

O Cruzeiro também jogou com público no estádio, em 20 de agosto, contra o Confiança. Apesar do número menor de torcedores, também foram registradas cenas de aglomeração e desrespeito aos protocolos.

Dois dias depois, um decreto publicado no Diário Oficial do Município oficializou a nova proibição de torcida nos estádios da cidade, regra que é válida até hoje.

