São José-RS vence o Oeste, garante permanência na Série C e decreta rebaixamento do Paraná

O São José-RS venceu o Oeste por 1 a 0, na manhã deste sábado, na Arena Barueri, em partida válida pela 17ª e penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

O gol de Bruno Mota, aos 13 minutos do primeiro tempo, garantiu a vitória e a permanência do time gaúcho na terceira divisão nacional na próxima temporada. Com 22 pontos, o São José-RS não pode mais ser alcançado pelo Paraná, que soma 13 pontos e tem mais dois jogos a disputar na competição.

Com apenas sete pontos após 17 rodadas, o Oeste teve o rebaixamento à Série D decretado há duas rodadas. O time de Barueri soma uma vitória, quatro empates e 12 derrotas.

A 18ª e última rodada da primeira fase será disputada no próximo sábado, com jogos simultâneos às 17h. O Oeste visita o Paraná, no Durival Britto, em Curitiba. O São José-RS recebe o Ypiranga-RS, no Francisco Noveletto, em Porto Alegre.

Globo Esporte