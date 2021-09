Secretaria da Saúde avalia pedido do Bahia para liberar público na Fonte Nova a partir de outubro

(Foto: Thiago Pereira)





Depois de divulgar o escalonamento para a volta da torcida à Fonte Nova, o Bahia enviou um pedido de liberação e sugestão de protocolo à Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab). No documento, a direção do Tricolor solicita a liberação da torcida na Arena Fonte Nova, com 30% da capacidade, a partir do dia 2 de outubro.

O clube foi procurado pelo ge para falar sobre o protocolo enviado, mas disse que não iria comentar o assunto. A Sesab, por sua vez, confirmou o recebimento do documento. Através de nota, o órgão disse que o pedido será avaliado. Um parecer será elaborado e enviado ao governador Rui Costa até a próxima semana.

- O documento do Esporte Clube Bahia que solicita a presença de público na Arena Fonte Nova a partir de 2 de outubro, limitado a 30% da capacidade e seguindo os padrões sanitários, com obrigatoriedade do uso de máscara, distanciamento social e a entrada exclusiva de pessoas vacinadas, encontra-se em análise pela área técnica da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). Um parecer será enviado ao governador até a próxima semana – diz a nota da Sesab.

Ainda sem definição sobre a volta da torcida aos estádios na Bahia, o clube divulgou na semana passada o critério para a liberação dos torcedores. De acordo com o divulgado pela assessoria de imprensa do Bahia, os sócios adimplentes terão prioridade na volta ao estádio. O primeiro grupo a poder ver o time de perto será composto pelos sócios “Acesso Garantido” que estão adimplentes ou regularizarem a situação até o dia 30 de setembro. Na sequência serão os sócios “Acesso Garantido” que regularizarem a situação após esta data e outros sócios que migrarem de categoria para o “Acesso Garantido”.

Até o momento, o clube divulgou apenas a ordem de prioridade para os jogos com público. Não houve nenhuma definição de prazo em relação aos grupos ou de quantidade que será permitida em cada fase.

