Sport pode perder pontos no Brasileiro por escalação irregular de Pedro Henrique

O Sport identificou mais um problema de irregularidade em seu elenco. Trata-se do zagueiro Pedro Henrique, que disputou quatro partidas pelo Rubro-Negro. Se confirmada a irregularidade, o clube pode perder pontos na série A.

A situação é a seguinte: Pedro Henrique disputou cinco jogos pelo Internacional na série A e levou cartão amarelo em outro dois, o que caracteriza participação indireta. Dessa forma, o jogador estaria impossibilitado de atuar pelo clube no nacional, uma vez que o regulamento não permite a atuação por um novo clube após completar sete partidas.

“A gente tomou conhecimento dessa informação. Tão logo acionamos os nossos advogados especialistas no Rio de Janeiro, para saber que há um conflito de normas no regulamento geral e no específico. Tem uma discussão muito grande quanto a penalidade. Tem jurisprudência sobre a questão dos pontos, mas também sobre multa”, disse o presidente do clube, Leonardo Lopes.

A equipe pernambucana quer evitar a perda de pontos, já que luta contra o rebaixamento na competição. Se a suspeita se confirmar, o jogador deixará de ser utilizado.

“A partir do momento que tomamos conhecimento de mais esse fato. Os advogados estão trabalhando para que a gente possa evitar perda de pontos para o clube. Seria uma coisa de proporções inimagináveis. Se for confirmado, o atleta não vai mais poder entrar em campo para que a gente não fique com risco de ter esse acontecimento em sequência”, disse Lopes.