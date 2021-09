Técnico da Argentina, Lionel Scaloni dispara: "Em nenhum momento nos notificaram que não poderiam jogar"

Lionel Scaloni, técnico da Argentina, lamentou a interrupção do jogo contra o Brasil logo no início, neste domingo, na Neo Química Arena, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

Agentes da Anvisa e da Polícia Federal entraram em campo para retirar quatro jogadores da Argentina durante o primeiro tempo da partida.

Os jogadores que não podiam ter entrado em campo são: o goleiro Emiliano Martinez, os meia Emiliano Buendia e Giovani Lo Celso e o zagueiro Cristian Romero. Os quatro atuam na Inglaterra.

- Eu fico muito triste e não busco nenhum culpado. Se passou ou não passou algo, não era o momento para fazer essa intervenção - disse Scaloni.

- Tinha que ter sido uma festa para todos. E eu, como técnico, tenho que defender meus jogadores. Em nenhum momento nos notificaram que (os quatro jogadores) não podiam jogar a partida. Queriamos disputar o encontro, e os jogadores do Brasil também - completou.

A bola estava rolando e o jogo foi paralisado com seis minutos de partida. Em seguida, todos jogadores da Argentina saíram e foram para o vestiário na Neo Química Arena.

Os quatro jogadores da Argentina foram ameaçados pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) de deportação, mas mesmo assim seguiram para o jogo. A Conmebol e a CBF entraram em contato com Governo Federal para administrar a situação.

O protocolo de Covid-19 teve aceite de todos países que participam das competições da Conmebol - como Libertadores, Sul-Americana e, claro, Eliminatórias.

A portaria nº 655, de 23 de junho de 2021, estabelece regras para a entrada de estrangeiros no Brasil durante a pandemia de Covid-19, e diz o seguinte:

§ 7º O viajante que se enquadre no disposto no art. 3º, com origem ou histórico de passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, pela República da África do Sul e pela República da Índia nos últimos quatorze dias, ao ingressar no território brasileiro, deverá permanecer em quarentena por quatorze dias.

