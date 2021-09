Thiago Monteiro é campeão do Challenger de Braga de tênis

O cearense Thiago Monteiro conquistou neste domingo o título do Challenger de Braga, em Portugal, competição que dá pontos no ranking mundial da ATP. Ele bateu na decisão o sérvio Nikola Milojevic por 2 a 0, parciais de 7/5 e 7/5, em partida com 2h30 de duração. Com o resultado, ele deve se manter na 90ª posição do ranking, em lista que será divulgada nesta segunda-feira.

O brasileiro conquistou 80 pontos no ranking mundial pelo título, mas como defendia 94 por conta dos resultados de 2020, ele não conseguiu escalar na classificação. Levou, ainda, uma premiação de 6.190 Euros, cerca de R$ 40 mil.

Thiago era o principal cabeça de chave da competição, ou seja, o tenista de melhor ranking na competição. Os Challengers são torneios de médio porte do circuito mundial, abaixo das competições ATP e acima dos Futures. No sábado, Thiago precisou jogar duas vezes no mesmo dia para conseguir um lugar na decisão.

Na final deste domingo, Thiago começou muito bem, abrindo 4 a 0 de vantagem no primeiro set. O sérvio devolveu uma das quebras de saque, diminuiu para 4 a 2, aí quando a partida estava 5 a 3, o brasileiro teve três chances de fechar a parcial. Não conseguiu, Nikola empatou a partida em 5 a 5. Mas aí, o cearense venceu dois games seguidos e fechou 7/5.

No segundo set, o jogo foi igual até o 4 a 4. Ali, Thiago quebrou o saque do rival, fez 5 a 4 e teve a chance de fechar a partida em seu saque. Não conseguiu. Depois de ficar 5 a 5, Thiago aí sim conseguiu a quebra, confirmar o game e fechar a partida em 7/5.

