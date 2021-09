Thiago Paulino desabafa após ter o ouro retirado: "levei um golpe e muito forte"

(Foto: Naomi Baker/Getty Images)





Thiago Paulino terminou a prova arremesso de peso classe F57 como campeão paralímpico. No entanto, atleta brasileiro ficou com o bronze na hora do pódio. Thiago teve seu ouro retirado após uma revisão da organização do evento apontando uma irregularidade eu seu arremesso vencedor. Após o ocorrido, o atleta desabafou nas redes sociais.

Por isso a medalha de ouro, que considero ser nossa, do Brasil, por direito, não está em nossas mãos.

— Thiago Paulino

O brasileiro não teve direito à contestação, e nem mesmo soube qual a irregularidade que teria sido detectada. De acordo com o relato de Paulino a equipe brasileira teria revisto a prova e não conseguiu encontrar o erro do atleta.

- Como nada em minha vida nunca foi fácil, mais uma vez levei um golpe e muito forte!! Não encontramos irregularidades em meus arremessos, mas de alguma forma a organização encontrou.

Thiago agradeceu a torcida, e disse que vai continuar competindo e seguir sua carreira.

- Não é fácil, a pancada foi muito forte, mas em respeito a todos vocês que torceram muito por mim e todos que me apoiam, vou continuar na caminhada, pisando ainda mais forte.

O Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou em suas redes sociais um protesto contra a decisão da organização dos Jogos, e disse ter feito tudo que era possível para que houvesse uma revisão de prova. No entanto, o esforço do CPB não foi reconhecido e o pedido de contestação foi negado.

Globo Esporte