Torcedores anfitriões do Lens invadem campo no intervalo para brigar com rivais do visitante Lille

Mais cenas lamentáveis no Campeonato Francês. Desta vez, pelo menos não interrompeu a partida e não envolveu agressão de jogadores, mas atrasou o reinício do segundo tempo. No intervalo do dérbi do norte do país Lens x Lille, no estádio Felix Bollaert-Delelis, um grupo de torcedores do time da casa saíram das cadeiras junto ao campo e invadiram o gramado para tentarem brigar com os rivais visitantes postados no setor do outro lado.

Os seguranças particulares precisaram intervir, e a polícia entrou em ação para deter alguns dos vândalos. O sistema de irrigação do gramado chegou a ser disparado.

O intervalo acabou durante mais do que os 15 minutos habituais, e os jogadores precisaram fazer mais aquecimento no campo na volta para o segundo tempo. Os policiais precisaram fazer uma fileira na lateral, entre a arquibancada da torcida do Lens e o gramado, para garantir a segurança da partida.

O Lille é o atual campeão francês. O Lens terminou a temporada passada em sétimo lugar, primeira posição fora da zona de classificação para os torneios europeus.

É a segunda vez na temporada que problemas com a torcida atrapalham a realização de um jogo do Campeonato Francês. Em 22 de agosto passado, o dérbi do sul do país, entre o anfitrião Nice e o Olympique de Marselha precisou ser interrompido depois que torcedores atiraram tantos objetos no gramado que acabaram atingindo o meia Payet. O jogador revidou, arremessando de volta uma garrafa lançada, o que deu início à invasão do campo e agressões que machucaram o próprio camisa 8, o zagueiro brasileiro Luan Peres, ex-Santos, e o volante Mattéo Guendouzi.

A Ligue 1 puniu o Nice com um ponto a menos na classificação pela falta de segurança no estádio e remarcou a partida, com portões fechados e em campo neutro. Também suspendeu até o fim da temporada Pablo Fernandez, auxiliar do técnico argentino Jorge Sampaoli, do Olympique, por dar um soco em um dos invasores do campo. Além disso, também tirou o zagueiro Álvaro González de duas partidas e Dimitri Payet de uma.

