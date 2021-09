Uefa anuncia premiação recorde de 16 milhões de euros para a Eurocopa Feminina 2022

A Uefa anunciou nesta quinta-feira que a próxima Eurocopa Feminina, que será disputada em 2022, na Inglaterra, terá uma premiação recorde de 16 milhões de euros, o dobro do valor distribuído na edição anterior, em 2017.

As 16 seleções classificadas para a próxima Euro Feminina terão um prêmio fixo por participação, além de bônus por performance na competição. A próxima Euro Feminina iria ser realizada em 2021, mas foi adiada em um ano, em consequência da pandemia de Covid-19.

Na reunião do Comitê Executivo da Uefa, realizada na quarta, na Moldávia, também foi criado um programa de compensação financeira aos clubes que cederem jogadoras para a Euro 2022, em um total de 4,5 milhões de euros.

Entre as principais forças do futebol feminino europeu classificadas para o torneio estão a Holanda, atual campeã da Euro e vice mundial; a Suécia, medalha de prata nas últimas duas Olimpíadas; a anfitriã Inglaterra, semifinalista na última Copa do Mundo; a Alemanha, oito vezes campeã europeia; França, Espanha, Dinamarca e Noruega.

Globo Esporte