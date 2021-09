Único em quatro competições, Athletico vai percorrer mais de 3 mil quilômetros em 16 dias

O Athletico encara uma maratona de jogos e viagens nas próximas duas semanas. O time de António Oliveira fará quatro das próximas cinco partidas longe de casa. O Furacão visita Cascavel, Belo Horizonte, Santos e Montevidéu para jogar por estadual, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana.

Hoje, o Athletico é o único clube do Campeonato Brasileiro (da Série A à Série D) que está disputando quatro competições.

O Athletico percorrerá mais de 3 mil quilômetros em 16 dias. São cerca de 500km até Cascavel, 900km até BH, 400km até Santos e 1.500 até Montevidéu. Tudo isso, claro, duplica com a volta.

A maratona rubro-negra começa com o FC Cascavel, às 15h20 desta quarta, no Olímpico Regional, pela semi do estadual (na ida, 1 a 1).

Depois, o Furacão viaja para Minas Gerais, onde enfrenta o América-MG, às 16h de sábado, pela 20ª rodada do Brasileirão.

Na sequência, o Athletico faz o jogo de volta contra o Santos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Essa partida será no dia 14, uma terça, às 21h30, na Vila Belmiro (na ida, 1 a 0 para o Furacão).

O clube volta para casa, onde enfrenta o Juventude, mas logo depois já viaja de novo, dessa vez para encarar o Peñarol - o duelo com os uruguaios é válido pela semifinal da Sul-Americana.

Além de superar a maratona de jogos/viagens, o Athletico também tenta espantar a má fase. Apesar de estar na semi do estadual, nas quartas da Copa do Brasil e na semi da Sul-Americana, o momento é conturbado, com apenas duas vitórias nos últimos 11 jogos.

Essa queda de produção tem algumas explicações, como o elenco curto (principalmente após a saída de Vitinho e a lesão de Matheus Babi), a má fase de alguns jogadores e a insegurança defensiva (são apenas dois jogos sem ser vazado nos últimos 15 confrontos).

Próximos jogos do Athletico 🌪️

FC Cascavel x Athletico: 08/09, quarta, 15h20 - Olímpico Regional

América-MG x Athletico: 11/09, sábado, 16h - Independência

Santos x Athletico: 14/09, terça, 21h30 - Vila Belmiro (Copa do Brasil)

Athletico x Juventude: 18/09, sábado, 18h45 - Baixada

Peñarol x Athletico: 23/09, quinta, 21h30 - Campeón del Siglo (Sula)

Athletico x Grêmio: 26/09, domingo, 18h15 - Baixada

Athletico x Peñarol: 30/09, quinta, 21h30 - Baixada (Sula)

Flamengo x Athletico: 03/10, domingo, 16h - Maracanã

Atlético-GO x Athletico: 06/10, quarta, 19h - Antônio Accioly

Athletico x Bahia: 09/10, sábado, 19h - Baixada



