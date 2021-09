Vini Jr e Benzema decidem no fim, e Real Madrid ganha do Valencia de virada

O Real Madrid derrotou o Valencia de virada neste domingo, no estádio Mestalla, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Espanhol. Hugo Duro fez o gol do time da casa, mas Vini Jr e Benzema fizeram os gols da virada merengue, aos 40 e 42 minutos, respectivamente. Um deu assistência para o outro. A vitória coloca o time madrilenho na liderança da classificação.

O Valencia começou tomando a iniciativa, mas foi prejudicado pela perda de dois de seus principais armadores: Thierry Correira e Soler, ambos por lesões. O Real Madrid iniciou bem pelos lados, com Vini Jr e Hazard. O belga foi responsável pela melhor chance dos visitantes na etapa, depois de passe do brasileiro. Mas caiu de produção, levando a equipe merengue junto. O zagueiro Gabriel Paulista protagonizou o lance de maior perigo, obrigando Courtois a fazer grande defesa em uma cabeçada.

Foram 15 minutos iniciais equilibrados, de poucas chances, como no primeiro tempo. Mas, no momento de maior pressão do Real Madrid até então, Hugo Duro fez o gol do Valencia num belo chute cruzado de perna esquerda, aos 20. A equipe merengue tentou pressionar, mas foi apenas aos 40 que apareceu a dobradinha Vini Jr-Benzema. O francês dominou na entrada da área e rolou para o brasileiro contar com desvio em Foulquier no chute cruzado para empatar. Pouco depois, aos 42, foi a vez do ex-Flamengo servir o centroavante com um cruzamento perfeito. O camisa 9 cabeceou para a rede e virou o jogo.

Vini Jr vive seu melhor momento com a camisa do Real Madrid. Cada vez mais consolidado como titular absoluto, tem se mostrado um grande protagonista, fazendo gols e criando as principais jogadas do time na maioria das partidas. Nesta temporada, no Campeonato Espanhol, marcou cinco vezes em cinco confrontos pelo líder.

Com a vitória, o Real Madrid assume a liderança isolada, com 13 pontos em cinco rodadas do Campeonato Espanhol 2021/22. O Valencia segue na terceira colocação, com 10, e na próxima rodada visita o Sevilla, na quarta-feira. No mesmo dia, a equipe merengue recebe o Mallorca.

Globo Esporte