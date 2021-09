Voo com jogadores da seleção da Guiné é aguardado em Paris após golpe de Estado

Um voo com jogadores da seleção da Guiné é aguardado para aterrissar em Paris na noite desta terça-feira, no horário local, segundo informa o jornal francês "L'Équipe".

A Guiné sofreu um golpe de Estado no domingo, e por isso a partida contra o Marrocos, pelas Eliminatórias da Copa de 2022, não foi realizada - ainda não há nova data marcada.

Os jogadores do Marrocos conseguiram deixar a Guiné primeiro, ainda no domingo, chegando a Rabat no início da segunda.

Já a seleção local permaneceu mais tempo no país. De acordo com o "L'Équipe", dirigentes dos clubes franceses que têm jogadores na seleção da Guiné conseguiram, em conjunto, organizar um voo privado para retirar os atletas do país nesta terça.

Globo Esporte