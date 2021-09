WSL Finals, última etapa do Circuito de Surfe, é novamente adiada

(Foto: WSL / Diz)





Não será neste sábado a final da Liga Mundial de Surfe (WSL), etapa que define, em um único dia, o campeão da temporada 2021 da modalidade, tanto no masculino como no feminino. A organização anunciou mais dia sem competições em Lower Trestles, na Califórnia. Uma nova chamada será feita neste domingo, mas é provável que o evento fique para segunda ou terça.

- Há algumas pequenas ondas esta manhã e é um bom dia para um pouco de surf livre, mas não vamos estar no ON hoje. Parece que vai começar a pegar amanhã. Segunda e terça estão com previsões fantásticas. Teremos ótimas condições segunda ou terça-feira- disse Jessi Miley-Dyer, vice-presidente da entidade que organiza o torneio.

A competição contará com as presenças dos brasileiros Gabriel Medina, Italo Ferreira, Filipe Toledo e Tatiana Weston-Webb.

Depois de quase 4 décadas de disputas por pontos corridos, a WSL resolveu inovar no formato desse ano, marcado pelo cancelamento de algumas etapas por conta da pandemia do Covid-19. Foram disputadas 7 das 10 provas programadas para a temporada para serem definidos os 5 finalistas de cada gênero que vão lutar pelo título.

Por terem liderado o ranking ao término dessas 7 etapas, Gabriel Medina e a havaiana Carissa Moore vão esperar os confrontos entre os outros 4 surfistas, que ficaram no top-5 da classificação geral, para definirem os seus adversários na grande final. Todos esses duelos acontecerão em apenas 1 dia de competição. Pela previsão das ondas, é provável que esse dia seja entre segunda e quarta-feira da semana que vem (13, 14 ou 15/9).

Globo Esporte