WSL Latin America confirma duas etapas de qualificação para o Brasil

(Foto: Daniel Smorigo/WSL)





A WSL Latin America confirma duas etapas seguidas do WSL Qualifying Series esse ano no Brasil. Ambas marcarão o retorno de cidades tradicionais do esporte ao calendário dos eventos classificatórios para a elite do World Surf League Championship Tour. A primeira será o Layback Floripa Pro apresentado pela Billabong na Praia Mole de Florianópolis (SC), nos dias 10 a 14 de novembro, com etapas do QS 3000 masculino e QS 1000 feminino. A outra é o Saquarema Surf Festival, de 15 a 21 do mesmo mês, com eventos do QS 3000, Pro Junior e Longboard, todos combinados para homens e mulheres. Os dois eventos são licenciados – para a Agência Esporte Arte em Florianópolis e para a 213 Sports do Rio de Janeiro – mas com supervisão e gestão técnica/esportiva da WSL Latin America. E valerão pontos para os primeiros rankings regionais de 2021/2022.

“É com alegria que anunciamos dois novos eventos no Brasil, muito importantes para os surfistas brasileiros e de outros países da América do Sul, buscarem classificações para disputarem vagas para o CT no Challenger Series e os títulos mundiais do Pro Junior e Longboard”, diz Ivan Martinho, CEO da WSL Latin America. “Serão os primeiros eventos no Brasil após a pandemia e o surfe brasileiro vive um momento especial, único, com a medalha de ouro conquistada pelo Ítalo Ferreira nas Olimpíadas e pelo tricampeonato mundial do Gabriel Medina, na segunda decisão de título consecutiva entre brasileiros. Agora, é a chance de novos talentos mostrarem seu valor para fazerem parte desta história.”

As duas etapas seguidas do WSL Qualifying Series no Brasil serão as primeiras a marcar pontos nos rankings regionais 2021/2022 da WSL Latin America. Estes rankings classificarão 15 surfistas para o WSL Challenger Series do ano que vem, dez na categoria masculina e cinco na feminina, para disputar vagas para o World Surf League Championship Tour. Em Florianópolis, estarão em jogo 3.000 pontos para os homens e 1.000 para as mulheres, enquanto em Saquarema serão 3.000 pontos para as duas categorias. Já o Pro Junior e o Longboard em Saquarema são qualificatórios para os Mundiais da World Surf League de cada modalidade.

“A LayBack nasceu com a ideia de preservar aquilo que é real”, diz André Barros, sócio fundador da LayBack. “Sempre acreditamos no surfe e, por isso, sabemos da importância de devolver uma etapa do QS para Floripa. Estamos muito felizes com isso e, no que depender de nós, o evento nunca mais sairá da ilha.”

O Layback Floripa Pro apresentado pela Billabong vai marcar o retorno da Praia Mole e de Florianópolis ao Circuito Mundial. A última etapa do WSL Qualifying Series disputada na Praia Mole aconteceu em 2010. E foi também na Praia Mole, que o hoje tricampeão Gabriel Medina foi apresentado para o mundo, como o mais jovem a vencer um evento do Circuito Mundial, com apenas 15 anos de idade. A capital catarinense é a cidade brasileira que mais sediou etapas do QS, 27 do total de 140 realizadas desde 1992. A última foi em 2016 na Praia da Joaquina, comemorativa aos 30 anos do primeiro Hang Loose Pro Contest, em 1986.

Já a cidade de Saquarema vem recebendo os melhores surfistas do mundo desde 2017, quando o Oi Rio Pro se mudou para a Capital Nacional do Surfe, mas a etapa brasileira do CT não foi realizada em 2020 e 2021, por causa da pandemia. Antes, tinha sediado oito etapas do WSL Qualifying Series, a primeira em 1997 e as outras de 2009 a 2015. O Saquarema Surf Festival será disputado na Praia de Itaúna e a expectativa é grande para a participação de grandes estrelas do surfe sul-americano e, também, para surfistas das categorias Pro Junior Sub-20 e do Longboard, que não tem etapas para competir no Brasil desde 2019.

“Para nós, o Saquarema Surf Festival é muito importante, porque será a retomada dos eventos esportivos na cidade de Saquarema, depois de 2 anos sem CT. O evento nasce para se tornar uma segunda data de surfe na cidade, reforçando a reputação de Saquarema ser o Maracanã do Surfe”, disse Pedro Mesquita, diretor comercial da 213 Sports, licenciada para promover o Saquarema Surf Festival. “Será um evento com viés esportivo muito importante para a América do Sul. O Saquarema Surf Festival vai reunir três campeonatos, dois que movimentam a base do surfe e um de longboard. E será um evento totalmente igualitário, pois tivemos a preocupação em fazer os três campeonatos com premiações iguais para homens e mulheres, que é um dos pilares que a WSL incentiva.”

As duas competições são licenciadas pela World Surf League, para a 213 Sports produzir o Saquarema Surf Festival e para Agência Esporte Arte (AEA) realizar o Layback Floripa Pro, mas ambos os eventos contam com supervisão e gestão técnica/esportiva da WSL Latin America. Os dois eventos serão transmitidos ao vivo pelo portal WorldSurfLeague.com e pelo aplicativo grátis da WSL.