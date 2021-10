A 1.000 dias de Paris 2024, COB alinha planejamento para o menor ciclo olímpico da história

Os Jogos Olímpicos de Tóquio mal acabaram, e uma nova contagem regressiva já começou: faltam 1.000 dias para Paris 2024. No ciclo mais curto de toda a história, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) se vê diante de novos desafios para a próxima edição do evento multiesportivo. Se em Tóquio 2020 a necessidade de adaptação ao fuso horário e à alimentação eram primordiais para o bom desempenho dos atletas brasileiros, na capital francesa os pontos de atenção serão outros. Um deles, sem dúvida, será a capacidade de adequar o planejamento a um ciclo menor.

“Estamos vindo do melhor resultado de nossa história em Jogos Olímpicos e sabemos que a responsabilidade será ainda maior em Paris. Como este ciclo é mais curto que os demais, o planejamento precisa ser muito bem feito. Iniciamos o nosso antes mesmo de Tóquio e temos ido regularmente à França para acertar todos os detalhes da preparação”, afirma o presidente do COB, Paulo Wanderley.

Há duas semanas, o COB realizou a terceira visita ao país-sede dos Jogos Olímpicos de 2024 – as outras duas ocorreram antes de Tóquio 2020. A comitiva brasileira esteve em Paris, onde se reuniu com o Comitê Organizador e vistoriou instalações que podem servir como base para a delegação nacional, semelhante ao que foi realizado em Chuo, no Japão; e também em Marselha, avaliando a operação da vela no período pré-Jogos.

“A vela é uma modalidade que costuma realizar diversos treinamentos na raia olímpica ao longo do ciclo, fora os eventos-teste. Os atletas precisam conhecer bem as condições que vão encontrar lá. Por conta disso, precisamos ter uma estrutura de suporte à equipe brasileira”, explica o diretor de Esportes do COB, Jorge Bichara.

Enquanto alinha os últimos detalhes do planejamento, o COB se prepara também para a primeira Missão do novo ciclo. De 25 de novembro a 5 de dezembro, mais de 350 atletas disputam os Jogos Pan-americanos Júnior Cali 2021. A expectativa é que ao menos parte desta delegação integre o Time Brasil em Paris 2024.