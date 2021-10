ABC atropela o Caxias no segundo tempo e conquista acesso à Série C

(Foto: Andrei Torres)





O ABC está de volta à Série C do Campeonato Brasileiro. Com um segundo tempo avassalador, o Alvinegro bateu o Caxias por 3 a 0 e garantiu a classificação às semifinais da Série D e o tão sonhado acesso. A vitória teve a estrela do aniversariante do dia, Wallyson. Com um gol e uma assistência, ele conquistou o acesso com o clube, assim como aconteceu em 2007.

Este é o quarto acesso conquistado pelo ABC no Frasqueirão, estádio inaugurado em 2006. Nas vezes anteriores, o Alvinegro subiu da Série C para a Série B - em 2007, 2010 e 2016.

Dos quatro clubes que conquistaram o acesso à Série C, três estavam no Grupo A3 na primeira fase. Além do ABC, subiram Campinense e Atlético-CE, que eliminaram América-RN e Ferroviária.

O ABC vai encarar a Aparecidense nas semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro tem a vantagem de decidir em casa por ter feito melhor campanha. O primeiro jogo será no próximo fim de semana, em Goiás.

O primeiro tempo foi nervoso, mas bem jogado. O ABC conseguiu encaixar boas triangulações pela direita, mas errou o último passe. O Caxias chegou bem com Kelvin e Matheuzinho. O camisa 10, inclusive, acertou um chutaço de fora da área, exigindo grande defesa de Welligton. Felipinho também teve chance pelo lado dos donos da casa, mas mandou por cima.

Com apoio da torcida, o ABC engoliu o Caxias no segundo tempo. Aos quatro minutos, Felipinho bateu cruzado, Gustavo Henrique desviou, a bola tocou na trave e em um defensor gaúcho antes de entrar. O árbitro Savio Pereira Sampaio ainda esperou a confirmação do VAR para validar o lance. Aos 25, brilhou a estrela do aniversariante do dia. Wallyson mostrou que é iluminado e, em lance individual pela esquerda, marcou o segundo, explodindo o Frasqueirão. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Wallyson servir Negueba para fechar o placar.

Globo Esporte