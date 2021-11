Agafuc-RS vence Apace-PB e e leva o penta brasileiro de futebol de 5

A Agafuc conquistou o pentacampeonato brasileiro de futebol de 5, esporte paralímpico para atletas com deficiência visual. O time gaúcho venceu a Apace, da Paraíba, de virada por 3 a 1 e garantiu o título. A competição foi disputada no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

Ricardinho, melhor jogador do mundo, foi o grande nome da partida. Ele marcou dois dos três gols da Agafuc no duelo. Nonato, destaque do Brasil na conquista do título das Paralimpíadas de Tóquio, fez o outro. Jardiel, da Apace, não marcou, mas fechou a competição como artilheiro.

A Apace abriu a contagem no primeiro tempo. A Agafuc empatou e chegou a perder um pênalti com Nonato. No lance seguinte, porém, o craque deu a volta por cima e virou o jogo. Ricardinho ainda ampliou para dar números finais antes mesmo do fim da etapa.

Globo Esporte