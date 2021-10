Ágatha e Duda perdem para alemãs e são eliminadas nas quartas do World Tour Finals

Em um jogo equilibrado, Ágatha e Duda foram derrotadas, neste sábado, por Borger e Sude e deram adeus ao World Tour Finals, torneio que reúne as melhores duplas da temporada. Pelas quartas de final, as alemãs venceram por dois sets a um, parciais de 21/16, 24/26 e 15/11. Com a derrota, as brasileiras deixam a Sardenha, na Itália, em quinto lugar.

Ágatha e Duda são as atuais líderes do Circuito Mundial. Nas Olimpíadas de Tóquio, eram candidatas ao pódio, mas acabarem eliminadas nas oitavas de final também por uma dupla alemã: Kozuch e Ludwig. No World Tour Finals, as brasileiras começaram perdendo na estreia, mas reagiram e venceram três jogos seguidos para se classificarem para as quartas de final.

No jogo deste sábado, as duas equipes tiveram que lidar com as variações do tempo. Apesar do frio, o sol apareceu durante a partida. As alemãs conseguiram se adaptar mais rápido e venceram o primeiro set por 21 a 16. As brasileiras reagiram, venceram o segundo set por 24 a 22 e forçaram o set de desempate. Mas Borger e Sude foram melhores e fecharam em 15 a 11.

Globo Esporte