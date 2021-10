Agora é tudo ou nada na série D: confira os confrontos e campanha no Brasileiro

Por Redação Blog do Esporte





O fim de semana foi de definição na série D do Campeonato Brasileiro. Com os times classificados, agora a luta é pelo acesso a série C. Vamos conferir quem está com mais chance de levar a vaga:

Primeiramente, a série D está sendo surpreendente desde sua primeira rodada. Líderes de seus grupos, ABC, Ferroviária e Aparecidense são os únicos com ótimas campanhas. Os outros líderes ficaram pelo caminho.

A Locomotiva se classificou empatando com o Esportivo em casa, depois de vencer o primeiro jogo. A Aparecidense venceu o Cianorte e avançou e o ABC derrotou o 4 de Julho.

Outros classificados, o Campinense eliminou o Guarany, o América-RN despachou o Moto Club, o Atlético-CE venceu o Paragominas, o Caxias eliminou o União e o Uberlândia despachou o Joinville.

Os confrontos das quartas-de-final são:

Atlético-CE x Ferroviária

América-RN x Campinense

Caxias x ABC

Uberlândia x Aparecidense

Campanhas

Atlético-CE

Foi quarto colocado no grupo 3, com 21 pontos, eliminou o Juazeirense na segunda fase e passou pelo Paragominas nas oitavas.

Ferroviária

Foi líder do grupo 6 com 33 pontos e apenas uma derrota, passou pelo Brasiliense na segunda fase e agora pelo Esportivo nas oitavas.

América-RN

Foi terceiro colocado no grupo 3 com 22 pontos, venceu o Itabaiana na segunda fase e agora pelo Moto Club.

Campinense

Foi segundo colocado no grupo 3 com 25 pontos, passou pelo Sergipe na segunda fase e despachou o Guarany nas oitavas.

Caxias

Foi quarto colocado no grupo 4 com 18 pontos, venceu a Portuguesa na segunda fase e agora o União Rondonópolis.

ABC

Foi líder do grupo 3 com 28 pontos, passou pelo Retrô na segunda fase e avançou as quartas derrotando o 4 de Julho.

Uberlândia

Foi terceiro colocado no grupo 6 com 23 pontos, venceu o Nova Mutum na segunda fase e agora o Joinville nas oitavas, após as penalidades.

Aparecidense

Foi líder do grupo 5 com 28 pontos, passou pela Caldense na segunda fase e agora eliminou o Cianorte.

