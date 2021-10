Equipe troca motor de Vettel, e alemão larga do fim do grid nos EUA

(Foto: Mark Sutton - Pool/Getty Images)





O fim de semana de Sebastian Vettel no GP dos EUA promete ser difícil. É que a Aston Martin trocou o motor do carro do alemão. E como essa é a quarta unidade de potência de 2021, estourando o limite de três por piloto, o tetracampeão será punido e obrigado a largar do fim do grid no domingo, em Austin.

- Acho que vamos para um fim de semana difícil, se podemos chamar assim. Vamos trocar o motor, o que vai provocar punições. Mas vamos ver o que dá para fazer da nossa posição de largada. Ainda assim, estou ansioso porque acho que podemos ir bem aqui. O quão bem, aí precisamos esperar para ver - explica o alemão.

Nem piloto e nem equipe especificaram qual dos seis componentes do motor serão substituídos. Mas ao trocar o elemento principal, que é o motor a combustão, o piloto perde dez posições no grid. A cada novo componente, mais dez posições. Contudo, Vettel reconhece que o Circuito das Américas, em Austin, é um bom lugar para a troca, já que é uma pista que possibilita ultrapassagens.

- É um bom lugar para essa troca, já que é uma pista em que é possível ultrapassar. Assim, espero que possamos ter um domingo divertido para voltar ao bolo. Essa é uma boa pista para guiar com esse primeiro setor com a colina e depois os esses de alta velocidade. É uma boa mistura de partes velozes com partes mais lentas. E você acaba curtindo uma volta após a outra - explica.

Com 35 pontos, Vettel é o 12º na tabela do campeonato. O alemão anotou dois pódios de segundo lugar (sendo um deles removido após o piloto ser punido por falta de combustível), porém não marca pontos desde o GP da Bélgica, quando terminou a curtíssima corrida em quinto.

